Meghalt a leghíresebb földkerülő vitorlásverseny csúcstartója

Negyvenkét éves korában elhunyt Charlie Dalin, a Vendée Globe földkerülő vitorlásverseny legutóbbi, 2024/2025-ös kiírásában győztes francia versenyző. A szomorú hírt az sportoló felesége, Perrine Le Pape közölte a francia hírügynökséggel. „Mély fájdalommal tudatjuk férjem, Charlie Dalin halálát, aki hosszú betegség után hunyt el” – írta az özvegy. A Vendée Globe rákbetegségben szenvedő címvédője szerda este, Quimperben halt meg.

Charlie Dalin tavaly januárban nyerte meg a földkerülő vitorlásverseny tizedik kiírását, miután 64 nap 19 óra 22 perc 49 másodperces csúccsal ért célba.

Ezzel csaknem tíz napot faragott a 45 ezer kilométeres távon felállított korábbi rekordból. Charlie Dalin tavaly másodszor szelte át elsőként a célvonalat, a 2020/2021-es kiírás során azonban a harmadikként befutó Yannick Bestaven egy mentési segédlet miatt végül időjóváírást kapott, és ezzel megelőzte.

Vainqueur du dernier Vendée Globe, Charlie Dalin est mort à 42 ans > https://t.co/WpBtIxEAKs pic.twitter.com/34TTAVY2wR — L'Équipe (@lequipe) June 11, 2026

A Vendée Globe a sportvilág egyik legnehezebb megméretése, amelyben az indulóknak 18 méteres, egytestű hajójukkal egyedül, kikötés és külső segítség nélkül kell megkerülniük a bolygót.

Charlie Dalin tinédzserként, egy nyári vakáció során ismerkedett meg a vitorlázással, 2011-ben lett profi, sportpályafutása alig több mint tizenöt éve alatt számos nagyobb sikert is elért.

A 2024/2025-ös Vendée Globe-on már rákbetegsége tudatában vett részt, és orvosai jóváhagyásával, megfelelő alternatív kezelés mellett teljesítette a versenyt.

Mindezt anélkül, hogy nyilvánosságra hozta volna a 2023 végén már megállapított diagnózist. Ezt végül hivatalosan csak tavaly októberben, nyolc hónappal a Les Sables-d'Olonne-i célba érkezését követően egy könyvben fedte fel, amellyel más betegek megsegítése volt a célja.

„Akár a Vendée Globe-ról van szó, akár a kórházi osztályon való sétálásról, a lényeg az, hogy legyen egy kitűzött célunk annak érdekében, hogy tovább tudjunk haladni” – mondta korábban ennek kapcsán az AFP-nek.

A világraszóló sikert követően egészségi okokra hivatkozva Charlie Dalin szüneteltette vitorlázó karrierjét, hogy minél több időt tölthessen feleségével és kisfiával, de a sportág így is mindennapjainak a része maradt: csapatánál, a Macifnál vett részt a következő generációs vitorláshajók tervezésében.