Megbénulhat a forgalom több helyen Budapesten

A Mozgás éjszakája nevű rendezvény miatt forgalomkorlátozásra kell számítani péntek éjszaka a Hősök terén, a Kós Károly sétányon, illetve az Andrássy út és a Hermina út egy szakaszán.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a sportrendezvény miatt péntek 17 órától szombat reggel 6 óráig lezárják a Kós Károly sétányt és a Hősök terét, 19:30-tól várhatóan szombat 0:30-ig a Dózsa György utat a Damjanich utca és a Szondi utca között, az Andrássy utat pedig a Hősök tere és az Izabella utca között.

A várhatóan szombat 0:30 és 2 óra között zajló kerékpáros vonulás idején néhány perces lezárásra kell számítani többek között az Oktogonnál, a Teréz körúton, a Szent István körúton, a Margit hídon, a Margit-szigeten, valamint a Carl Lutz rakpart-id. Antall József rakparton, a Petőfi hídon és a Bem téren.

A rendezvény idején az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek. Az M1-es metró az esti időszakban szükség szerint sűrűbben indul.