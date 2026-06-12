A mexikói kapitány még jobb játékot ígér a sikeres vb-rajt után

Javier Aguirre, a mexikói labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint játékosai jól kezelték a nyitómérkőzésekkel járó izgalmat, ennek köszönhetően sikerült érvényesíteniük a papírformát a dél-afrikaiak elleni mexikóvárosi vb-rajton, ugyanakkor hozzátette: van még hova fejlődniük. A házigazda végül 2-0-ra nyerte meg a találkozót.

A csütörtöki meccsen végig a több mint 80 ezer néző által buzdított közép-amerikai együttes volt meggyőző fölényben, és korán vezetést szerzett, majd a második félidő derekán bebiztosította a sikerét. A dél-afrikaiak közül a második félidőben két játékost is kiállított a brazil játékvezető, aki aztán a ráadásban az egyik mexikói futballistát is piros lappal büntette.

„Akár 4–0 is lehetett volna a végeredmény, de a szurkolóink így is boldogok lehetnek” – mondta a nyitómeccset követően a hazaiak szakvezetője, majd kiemelte, hogy fontos három pontot szereztek. „Az első félidőben nem játszottunk hatékonyan. Fölényben voltunk, de ez az eredményben nem mutatkozott meg, pedig akár 3–0-ra is vezethettünk volna. A második gólunk után pedig túlságosan magabiztosak lettünk, aztán jött a kiállítás. Javulnunk kell, de összességében jó mérkőzést játszottunk” – folytatta értékelését Javier Aguirre.

A mexikói válogatott a harmadik nyitómeccsén először tudott győzni. Ezt megelőzően 1970-ben a szovjetekkel szemben gól nélküli döntetlennel zárt, 2010-ben pedig a mostani párosításban 1–1-et játszott az akkor házigazda dél-afrikaiakkal. A folytatásban az ugyancsak győzelemmel kezdő dél-koreaiakkal csap össze, végül pedig a csehekkel mérkőzik a csoportkörben Javier Aguirre csapata.