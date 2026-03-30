Infostart.hu
2026. március 30. hétfő Zalán
Az izraeliek állítólag megölték a Forradalmi Gárda Hadiflottájának első emberét, Alireza Tangsziri admirálist.
Nyitókép: Wikipédia

Irán újabb kulcsemberét likvidálták – hivatalos

Infostart / MTI

Az Iráni Forradalmi Gárda hivatalos közleményben erősítette meg haditengerészete parancsnokának, Alireza Tangszirinek a halálát, akivel egy izraeli légicsapás végzett múlt csütörtöki izraeli bejelentés szerint – jelentették állami és félhivatalos iráni médiumok hétfőn.

A közlemény szerint Tangsziri mártírhalált halt”, és „az isteni út harcosaként” méltatták. Az iráni tájékoztatás alapján a parancsnok a támadásban szerzett sebesülésébe halt bele.

Az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac március 26-án jelentette be, hogy az izraeli hadsereg „precíz és halálos műveletben” likvidálta Tangszirit és több magas rangú haditengerészeti tisztet.

Tangsziri kulcsszerepet játszott a Hormuzi-szoros ellenőrzésében és lezárásának irányításában.

A Tangsziri elleni támadás egy szélesebb, amerikai-izraeli csapássorozat része, amely az iráni politikai és katonai vezetés felső szintjét célozta. Az elmúlt hetekben több meghatározó iráni vezető is életét vesztette ilyen támadásokban, köztük Ali Hamenei legfelsőbb vezető, aki több mint három évtizeden át irányította Iránt, Ali Laridzsáni, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára és Eszmail Hatib hírszerzési miniszter.

Üzent az Opus vezérigazgatója a befektetőknek a nagy árfolyamesés után

A napokban több magyar részvénynél, többek között az Opus Global piacán is erőteljes eladási hullám bontakozott ki. Az Opus részvényben ma is nagy a volatilitás, reggel egy időre 15 százalékos mínuszban is állt a papír, mielőtt visszahúzták, a forgalom pedig átlag feletti. A cég vezérigazgatóját, Lélfai Koppányt kérdeztük a kilátásokról azt követően, hogy egy héttel előre hozta negyedéves gyorsjelentését a cég.

Filmbe illő akció: világhírű festményeket loptak el néhány perc leforgása alatt, a kár több millió euró

Az ellopott festmények becsült összértéke mintegy 9 millió euró, ebből a Renoir-mű értéke 6 millió eurót tesz ki.

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

