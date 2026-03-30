Irán újabb kulcsemberét likvidálták – hivatalos

A közlemény szerint Tangsziri mártírhalált halt”, és „az isteni út harcosaként” méltatták. Az iráni tájékoztatás alapján a parancsnok a támadásban szerzett sebesülésébe halt bele.

Az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac március 26-án jelentette be, hogy az izraeli hadsereg „precíz és halálos műveletben” likvidálta Tangszirit és több magas rangú haditengerészeti tisztet.

Tangsziri kulcsszerepet játszott a Hormuzi-szoros ellenőrzésében és lezárásának irányításában.

A Tangsziri elleni támadás egy szélesebb, amerikai-izraeli csapássorozat része, amely az iráni politikai és katonai vezetés felső szintjét célozta. Az elmúlt hetekben több meghatározó iráni vezető is életét vesztette ilyen támadásokban, köztük Ali Hamenei legfelsőbb vezető, aki több mint három évtizeden át irányította Iránt, Ali Laridzsáni, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára és Eszmail Hatib hírszerzési miniszter.