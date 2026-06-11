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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter: bárki leakaszthatja és hazaviheti a Nemzeti Hitvallást

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Szerdán tárgyalta a kormány az ezt lehetővé tévő törvényt, csütörtökön már hatályba is lépett.

Azonnal hatályba lépett a kormány szerdai döntése, csütörtöktől már nem kell a közintézmények, hivatalok falán kint lennie az úgynevezett nemzeti hitvallásnak, a bekeretezett dokumentumot csütörtöktől bárki leakaszthatja az intézmények faláról és hazaviheti, erről posztolt csütörtök délután Magyar Péter, megegyezően azzal, amit a kormányszóvivői tájékoztatón délben elmondott.

Mint friss posztjában írja, a Miniszterelnökség példányát Ruff Bálint miniszter viheti haza, bár egy újságíró a csütörtöki tájékoztató alkalmával jelezte rá az igényét, Magyar Péter szerint ez a példány a miniszternél lesz a legjobb helyen, otthon.

Mutatjuk a posztot, amelyből kiderül, hogy néz ki a hazavihető „ereklye”:

Korábban a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatának kellett kint lenni az intézményi falakon, illetve tartani kellett egy úgynevezett alkotmány asztalát is, ahol Magyarország Alaptörvényét lehetett olvasni, annak a keltezése 2012-es, akkor írta alá Schmitt Pál államfő.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: bárki leakaszthatja és hazaviheti a Nemzeti Hitvallást

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