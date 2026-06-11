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Haiti labdarúgó-válogatottja.
Nyitókép: Facebook/FHF - Fédération Haïtienne De Football

Csak semmi politika – a FIFA kérésére megváltoztatják a haiti válogatott vb-mezét

Infostart / MTI

A mezen a karibi ország függetlenségéért vívott háborús jeleneteket ábrázolták, ami a nemzetközi szövetség szerint sérti a politikai kinyilatkoztatásra vonatkozó szabályt.

Miután a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) nehezményezte a vb-résztvevő haiti válogatott mezének megjelenését, a karibi ország szövetsége megváltoztatta a mintázatot. A kifogásolt ruhadarabok az ország függetlenségéért vívott háborús jeleneteket ábrázolták, a FIFA azonban jelezte, ez sérti a politikai kinyilatkoztatásra vonatkozó szabályt.

A sportszereket gyártó és forgalmazó Saeta nevű cég közölte: együttműködött a Haiti Labdarúgó Szövetséggel a mezek megjelenésének kidolgozásában, amely a haiti nép büszkeségét, ellenálló képességét és szellemét ünnepelte, és nem politikai véleménynyilvánításnak szánták.

A sportszergyártó közleményében úgy fogalmazott, „a felülvizsgálat során a FIFA megállapította,

bizonyos vizuális elemek eltérően értelmezhetők a felszerelésre vonatkozó szabályzat tekintetében, ezért a megjelenés módosítását kérte”.

A vállalat jelezte, a FIFA értelmezése eltér a mezeken megjelenített szándéktól, de tiszteletben tartotta a kérést, és végrehajtotta a módosítást.

A haiti válogatott 1974 után másodszor jutott ki a világbajnokságra, amelyen a D csoportban szerepel, és szombaton Skócia ellen kezdi meg szereplését. Jövő héten pénteken az ötszörös győztes Brazília, öt nappal később pedig az előző vb-n elődöntős Marokkó lesz az ellenfele.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Csak semmi politika – a FIFA kérésére megváltoztatják a haiti válogatott vb-mezét

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