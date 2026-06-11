Sulyok Tamás államfő az Alkotmánybírósághoz fordult

„Az elmúlt hónapokban elhangzott, közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok olyan alaptörvény-módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak” – olvasható Sulyok Tamás közleményében, akit Magyar Péter miniszterelnök el kíván mozdítani a hivatalából.

„Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény absztrakt értelmezésével segítheti állami szervek között felmerülő konfliktusok, politikai viták jogi mederben tartását és az alkotmányos elvekkel összhangban álló jogalkotást.

Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja, elsődleges funkciója a jogrendszer egészére irányadó alkotmányos szabályok meghatározása. Jelen helyzetben tisztázandó alkotmányjogi kérdésként merül fel, hogy az alaptörvény-módosítás fogalmi körébe tartoznak-e az olyan aktusok, amelyek funkciójukat tekintve nem általános, hanem egyedi jellegűek” – jegyezte meg azzal kapcsolatban, hogy miután önkéntesen nem távozott hivatalából, a kormányfő Alaptörvény-módosítást helyezett kilátásba elmozdítása érdekében.

A közlemény szerint „ezen alkotmányjogi problémával összefüggésben

a köztársasági elnök indítványt nyújtott be az Alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére.

Az államfő egyúttal reményét fejezte ki azt illetően, hogy az Alkotmánybíróság absztrakt értelmező döntése és az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleménye egyaránt segítik majd a kialakult alkotmányos konfliktus rendezését, és előmozdítják az alapvető alkotmányos elvek érvényre jutását.”

Így reagált Magyar Péter

A miniszterelnök a bejegyzés alatt kommentben fűzte hozzá véleményét a döntéshez:

„Ez már tényleg a szánalom kategória. Sulyok Tamás soha nem állt ki a bántalmazott gyerekek, a megtámadott civilek, művészek, bírák vagy újságírók mellett. Soha nem szólalt fel a jogállam rombolása, vagy az ország kifosztása, ellenzéki politikusok titkosszolgálati megfigyelése ellen” – fogalmazott Magyar Péter, aki szerint Sulyok ezzel szemben „saját pozíciója és havi hatmilliós fizetése védelmében naponta 5 helyre elfut panaszkodni”.

A fentieken túl érvként hozta még fel ellene, hogy az államfő jelenleg „Magyarország legnépszerűtlenebb közszereplője”.