ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.58
usd:
308.81
bux:
132231.01
2026. június 11. csütörtök Barnabás
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fiatal ázsiai anyai babájával.
Nyitókép: Getty Images/paulaphoto

Közel a történelmi áttörés az emberi élettartamban

Infostart

A dél-koreai nők várható élettartama 2030-ra az előrejelzések szerint meghaladhatja a 90 évet, ami az emberiség történetében példátlan eredmény lenne. A The Lancet folyóiratban közzétett kutatás szerint a kiemelkedő mutató mögött az általános egészségbiztosítás, az elhízás alacsony aránya és a társadalmi egyenlőtlenségek sikeres mérséklése áll – írta a Spacedaily.

Majid Ezzati, az Imperial College London professzora által vezetett nemzetközi kutatócsoport 2017-ben 35 iparosodott ország várható élettartamát modellezte. Az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) együttműködésben készült tanulmány egy Bayes-féle kombinált modellalkotási eljárást alkalmazott, amely 21 különböző előrejelzési modell eredményeit ötvözte. A kutatás legfőbb megállapítása szerint

A 2030-ban születő dél-koreai nők születéskor várható átlagos élettartama megközelítőleg 90,8 év lesz, amellyel megelőzik a japán (88,4 év) és a francia (88,6 év) nőket.

A modell 57 százalékos valószínűséget tulajdonít annak, hogy a várható élettartam átlépi a 90 éves küszöböt, vagyis a forgatókönyv megvalósulása valószínű, de nem teljesen biztos – idézi a Portfolio.

Dél-Korea előnye a várható élettartam terén nem egyetlen tényezőnek, hanem több kedvező körülmény egyidejű, széles körű érvényesülésének köszönhető. Az 1980-as évek végétől bevezetett, gyakorlatilag

  • a teljes lakosságra kiterjedő általános egészségbiztosítási rendszer,
  • a nemzetközileg is rendkívül alacsonynak számító elhízási arány,
  • a lakosság átlagosan alacsonyabb vérnyomása,
  • valamint a gyermekkori táplálkozás minőségének javulása mind hozzájárultak ehhez az eredményhez.

Ami Dél-Koreát leginkább megkülönbözteti a többi fejlett országtól, különösen az Egyesült Államoktól, az az egészségügyi mutatók javulásának egyenletes megoszlása a különböző társadalmi rétegek között. Az Egyesült Államok ezzel szemben a vizsgált 35 ország rangsorának alsó harmadában foglal helyet, ahol a nők várható élettartamát 2030-ra mindössze 83,3 évre becsülik. Ezt a lemaradást az elhízás elterjedtsége, az egészségügyi ellátáshoz való egyenlőtlen hozzáférés és a viszonylag magas csecsemőhalandóság magyarázza.

A dél-koreai fejlődés üteme történelmi léptékkel mérve is rendkívüli. 1985-ben a dél-koreai nők várható élettartama még mindössze 73,4 év volt, ami 2010-re 84,2 évre emelkedett, a 2030-ra vonatkozó prognózis pedig további 6,6 év növekedést vetít előre. Ez azt jelenti, hogy

egyetlen generáció alatt mintegy 17 évvel nőtt a várható élettartam.

A korábbi évtizedekben a fertőző betegségek visszaszorítása és a gyermekhalandóság csökkentése játszotta a fő szerepet, míg az utóbbi időszakban a krónikus, nem fertőző betegségek, például a szív- és érrendszeri megbetegedések, a stroke és a daganatos megbetegedések halálozási életkorának kitolódása vált a javulás fő hajtóerejévé.

A 90 éves küszöb átlépése nem csupán statisztikai mérföldkő. A huszadik század nagy részében a demográfusok és gerontológusok ezt az értéket az országos átlagos élettartam biológiai felső határának tekintették. Egy olyan ország, amelyben a nők átlagosan kilencven évig élnek, gyökeresen új demográfiai szerkezettel szembesül, hiszen látványosan megemelkedik a 80 év felettiek aránya, meghosszabbodik a nyugdíjban töltött időszak, ez pedig alapjaiban alakítja át az egészségügyi, a szociális és a munkaerőpiaci rendszereket. Dél-Korea, amely jelenleg a világ egyik legalacsonyabb termékenységi rátájával küzd, már most is intenzíven szembesül ezekkel a kihívásokkal.

A 2024-es WHO-adatok szerint a dél-koreai nők várható élettartama már elérte a 86,7 évet, ami megközelíti az eddig regisztrált legmagasabb globális értékeket. A koronavírus-járvány okozta átmeneti visszaesés Dél-Koreában mérsékelt maradt. Az eredeti előrejelzés alapfeltevése, miszerint a széles körű társadalmi egyenlőség, a mindenkire kiterjedő egészségügyi ellátás és az optimális testtömegindex drámai különbségeket eredményezhet az élettartamban, a tanulmány megjelenése óta eltelt években nagymértékben beigazolódott.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Közel a történelmi áttörés az emberi élettartamban

dél-korea

who

életkor

nők

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jön a vagyonadó: Magyar Péter posztolt a kormányülés után

Jön a vagyonadó: Magyar Péter posztolt a kormányülés után

A szerdai kormányülésen a kabinet többek között arról is döntött, hogy 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosít a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására – derül ki a miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.
 

Budapest megúszta: itt a rendelet az önkormányzatok befizetési kötelezettségéről

Jön a következő kormányszóvivői tájékoztató

Európai Bizottság: Magyarország hivatalosan benyújtotta módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét

Korrupció, vagyonnyilatkozatok, kekvák, egyetemek – pontosan mi van a hatalmas korrupcióellenes tövénycsomagban? Itt vannak a részletek

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a Miniszterelnökséget vezető miniszter

„Három hét alatt” – Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tévő törvényhegy

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.11. csütörtök, 18:00
Dénes Ferenc sportközgazdász
Dénes Tamás az InfoRádió főmunkatársa, futballtörténész és -szakíró
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a hét egyik legfontosabb adata, Donald Trump bejelentésére vérengzés alakult ki a tőzsdéken

Megjött a hét egyik legfontosabb adata, Donald Trump bejelentésére vérengzés alakult ki a tőzsdéken

Tegnap megindult a profitrealizálás a technológiai cégeknél a Wall Streeten, ami végül felemás záráshoz vezetett, és Ázsiában is az eladók voltak ma fölényben. Európában szintén egyre rosszabb a hangulat, ez alól a magyar tőzsde sem kivétel, itthon a Mol vezeti az esést. Tovább rontotta a hangulatot, hogy Donald Trump jelezte: túl régóta húzódnak az Iránnal folytatott tárgyalások, és további lépéseket helyezett kilátásba az elnök. Javította viszont a képet, hogy a legfrissebb adatok alapján, meglepetésre a maginfláció csak kismértékben emelkedett Amerikában, ami ad némi mozgásteret a Fed számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gerendai Károly a Sziget állami támogatásáról: szeretnék együttműködést az új kormánnyal

Gerendai Károly a Sziget állami támogatásáról: szeretnék együttműködést az új kormánnyal

Nyolc év után újra a Sziget élén találta magát Gerendai Károly, de ezúttal egészen más helyzetben, mint amikor 2017-ben eladta a fesztivált.

BBC
Business Sport Travel Science
Tehran targets US Gulf bases after American forces launch new strikes on Iran

Tehran targets US Gulf bases after American forces launch new strikes on Iran

US Central Command says its latest round of strikes were in response to "unwarranted and continued aggression" from Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 10. 12:44
Meteorológusi ígéret: most már tényleg jön a csapadék – narancs riasztás
2026. június 10. 06:57
Új felfedezés: akár a lehelet is előhívhatja az ebben az adathordozóban tárolt képeket
×
×