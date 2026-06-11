ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.3
usd:
308.85
bux:
133528.69
2026. június 11. csütörtök Barnabás
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter.
Nyitókép: Péter Magyar/Facebook

Lannert Judit tisztázta álláspontját az egyházi iskolákkal kapcsolatban is

Infostart / MTI

Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású vagy a hat- és nyolcosztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni – írta Facebook-bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, egy csütörtöki egyeztetés után.

Lannert Judit bejegyzésében közölte, hogy

Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia oktatási bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskolafenntartók vezető képviselőivel,

akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Hangsúlyozta, ez az esemény is az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiai egyeztetéssorozatába illeszkedett, cáfolva minden olyan politikai célú híresztelést, miszerint a minisztérium egyezetetés nélkül hozna meg fontos döntéseket.

Ahogy Lannert Judit írta, a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése-oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett.

„A résztvevők egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, a hátrányos helyzetű és SNI tanulók támogatásának fontosságában” – közölte a tárcavezető, aki jelezte azt is, hogy az egyeztetésen szó volt a hittanoktatás kérdéseiről, „a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről”, valamint arról is, hogyan lehet a tanulók hangját, tapasztalatait és ötleteit jobban becsatornázni a döntéshozatalba.

Az egyeztetésen kiemelt témaként jelent meg a pedagógusértékelés, a fiatalok bevonása, a szakképzés jövője és a pedagógustovábbképzés megújítása is. Lannert Judit tájékoztatása szerint az egyházi oktatási fórum tagjai hangsúlyozták, hogy érdemes lenne a fenntartótípusok szerinti gondolkodás mellett inkább probléma- és értékközpontú térképet készíteni az intézményekről, és a fejlesztéseket, a finanszírozást helyi sajátosságokra építve, széles szakmai együttműködésben tervezni. A miniszter erre reagálva azt hangsúlyozta, hogy mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie.

A miniszter külön megbeszélést folytatott Rubovszky Ritával, hogy tisztázzák az egyházi, valamint a hat- és nyolcosztályos iskolákról a sajtóban megjelent „félreértelmezéseket”.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Lannert Judit tisztázta álláspontját az egyházi iskolákkal kapcsolatban is

oktatás

egyházi iskola

lannert judit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Örülhetnek a napelemesek: meghosszabbította a lakossági pályázat határidejét a kormány

Örülhetnek a napelemesek: meghosszabbította a lakossági pályázat határidejét a kormány

Megkönnyebbülhetnek, akik már megkezdték a lakossági napelemes beruházásukat, de bajban voltak a június 15-i határidő miatt, mert szeptember 30-ig befejezhetik a beruházást, mert meghosszabbította a kormány a határidőt.
 

Két lépcsőben újítja meg a kormány a kórházi klímákat – itt vannak a részletek és az intézmények listája

„Rajta vagyunk az állami vagyon visszaszerzésén” – kormányszóvivői sajtótájékoztató Magyar Péterrel

A kórházi klímákról posztolt megdöbbentő részleteket az egészségügyi miniszter

Jön a vagyonadó: Magyar Péter üzent a kormányülés után

A magyar szakszervezetek is „ránéznének” az Európai Unió pénzeire

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.12. péntek, 18:00
Marsai Viktor
a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: rengeteg bejelentés érkezett, alkotmányos válság felé sodródhat az ország

Tisza-kormány: rengeteg bejelentés érkezett, alkotmányos válság felé sodródhat az ország

Számos fontos bejelentést tett a kormány csütörtökön: öt új jogszabálytervezetet is társadalmi egyeztetésre bocsátott, köztük a lakossági jelzáloghitelek kamatstopjának kivezetéséről, a babaváró hitel feltételeinek módosításáról és a kriptoeszközök szabályozásának átalakításáról szóló javaslatokat. A kormányzati tájékoztatón szó esett a mohácsi Duna-híd beruházásának felülvizsgálatáról, a kórházi klímarendszerek felújítását célzó fejlesztési programról, az uniós források megszerzését célzó korrupcióellenes és igazságügyi intézkedésekről, valamint a jövő heti brüsszeli EU-csúcsról is. Eközben Török Gábor arról írt, hogy az államfő legutóbbi lépése tovább mélyítheti a kialakuló alkotmányos válságot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Aranybányává válhatnak a lenézett magyar pincehelyiségek: akár háromszorosára is nőhet az értékük

Aranybányává válhatnak a lenézett magyar pincehelyiségek: akár háromszorosára is nőhet az értékük

Akár két-háromszorosára is nőhet egy pincehelyiség értéke, ha élményalapú, engedélyezett üzletté alakítják.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns US of 'endless quagmire' after Trump threatens to seize its oil and gas

Iran warns US of 'endless quagmire' after Trump threatens to seize its oil and gas

Trump says the US will hit Iran "very hard tonight", before threatening to take its oil and gas markets "much like we have with Venezuela".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 11. 19:29
Orbán Viktor kiszögezte a nemzeti hitvallást
2026. június 11. 18:54
2,4 milliárd forintból nyert választást a Tisza Párt
×
×