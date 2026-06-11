Lannert Judit tisztázta álláspontját az egyházi iskolákkal kapcsolatban is

Lannert Judit bejegyzésében közölte, hogy

Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia oktatási bizottságának főtanácsadója kezdeményezésére egyeztetett az egyházi iskolafenntartók vezető képviselőivel,

akikkel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit. Hangsúlyozta, ez az esemény is az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium stratégiai egyeztetéssorozatába illeszkedett, cáfolva minden olyan politikai célú híresztelést, miszerint a minisztérium egyezetetés nélkül hozna meg fontos döntéseket.

Ahogy Lannert Judit írta, a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők elért eredményei és tapasztalatai különösen fontosak, hiszen intézményeikben több százezer gyermek és fiatal nevelése-oktatása zajlik, nagyon eltérő helyi adottságok és társadalmi helyzetek mellett.

„A résztvevők egyetértettek az adatvezérelt, gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, a hátrányos helyzetű és SNI tanulók támogatásának fontosságában” – közölte a tárcavezető, aki jelezte azt is, hogy az egyeztetésen szó volt a hittanoktatás kérdéseiről, „a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről”, valamint arról is, hogyan lehet a tanulók hangját, tapasztalatait és ötleteit jobban becsatornázni a döntéshozatalba.

Az egyeztetésen kiemelt témaként jelent meg a pedagógusértékelés, a fiatalok bevonása, a szakképzés jövője és a pedagógustovábbképzés megújítása is. Lannert Judit tájékoztatása szerint az egyházi oktatási fórum tagjai hangsúlyozták, hogy érdemes lenne a fenntartótípusok szerinti gondolkodás mellett inkább probléma- és értékközpontú térképet készíteni az intézményekről, és a fejlesztéseket, a finanszírozást helyi sajátosságokra építve, széles szakmai együttműködésben tervezni. A miniszter erre reagálva azt hangsúlyozta, hogy mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie.

A miniszter külön megbeszélést folytatott Rubovszky Ritával, hogy tisztázzák az egyházi, valamint a hat- és nyolcosztályos iskolákról a sajtóban megjelent „félreértelmezéseket”.