Téves információ terjed a Balatonról, vigyázni kell

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. felhívta a horgászok figyelmét arra, hogy a harcsa tilalmi ideje június 15-én éjfélkor ér véget.

A fajra célzottan horgászni és a kifogott példányokat megtartani legkorábban június 16-án nulla óra 1 perctől lehet.

A harcsa esetében a minimális kifogható méret 60 centiméter, a napi megtartható mennyiség pedig három darab – olvasható a VEOL cikkében.

A társaság arra kéri a horgászokat, hogy amennyiben bizonytalanok a tilalmi időszakokkal kapcsolatban, mindig a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. hivatalos tájékoztatását vegyék alapul.

Kiemelték azt is, hogy a fajlagos tilalmi időszakokat minden évben az adott naptári évhez igazítva teszik közzé.