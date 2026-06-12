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Dróncsapás.
Nyitókép: Anton Petrus / Getty Images

Hiába van ezer kilométerre a fronttól, Tatárföld sincs biztonságban a drónoktól

Infostart / MTI

A péntek reggel bejelentett támadásban egy olajipari létesítményt és egy lakóházat is találat ért. A helyi hatóságok eltöröltek minden tömegrendezvényt.

Tömeges dróntámadást vert vissza a légvédelem Tatárföld kámántúli régiójában – közölte péntek reggel Rusztam Minnyihanov, a köztársaság vezetője pénteken a Max-csatornáján.

„A megtámadott vállalatok operatív módon elhárítják a következményeket” – írta, hozzátéve, hogy a termelés nem állt le. Az érintett üzemek nevét nem közölte. Tatárföld Ukrajnától több mint 1000 kilométerre, a Volga folyó vízgyűjtő területén fekszik.

Találat ért egy többemeletes lakóházat, amelynek négy lakója sérüléseket szenvedett. Az embereket az épületből ideiglenes szállásra evakuálták. Minnyihanov nem árulta el a helyszínt, de sajtóértesülések szerint ez Nyizsnyekamszkban történt, ahol tűz keletkezett egy olajlétesítményben is.

Nyizsnyekamszkban a helyi hatóságok töröltek minden tömegrendezvényt, amelyet pénteken az Oroszország Napja ünnep alkalmából megtartani terveztek.

A szamarai régióban lévő Togliattiban, ahonnan péntek hajnalban szintén tömeges dróntámadást jelentettek a helyi hatóságok, károk keletkeztek egy meg nem nevezett vállalatban.

A Belgorod megyei Voznyeszenovka községben csütörtök este drón talált egy autóbuszt. Egy nő életét vesztette, 11 másik utas pedig megsebesült. A Brjanszk megyei Sztarodubban ugyanekkor hét civil sebesült meg egy benzinkutat ért csapás következtében.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 231 ukrán repülőgéptípusú drónt semmisített meg 16 régió, valamint az Azovi-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában, korlátozták a repülőgépek forgalmát.

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