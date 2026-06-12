Napokon belül távoznak a kínai katonák Budapestről

Vasárnapig látogatható a Szépművészeti Múzeum Az öröklét őrei. Az első kínai császár agyagkatonái című kiállítása, amelyet eddig több mint 200 ezren tekintettek meg – közölte az intézmény.

A kiállítóhely tájékoztatása szerint a hét utolsó napjáig látogatható tárlat hétvégén meghosszabbított nyitvatartással várja a közönséget. Pénteken a Múzeummerülés program keretében este 8 óráig fogadják a látogatókat, szombaton és vasárnap pedig egy órával korábban, reggel 9 órakor nyit az intézmény.

A kiállítás a világ egyik legismertebb régészeti felfedezését, az első kínai császár sírját őrző terrakotta hadsereget és annak történelmi korszakát mutatja be. A tárlaton az agyaghadsereg tíz eredeti katonaszobra mellett több mint 150 ókori műtárgy, régészeti lelet, fegyver, szertartási tárgy és jelképes emlék látható.

A bemutatott anyag a kínai történelem több mint ezer évét öleli fel, és átfogó képet ad a Csin Királyság felemelkedéséről, valamint a Kr. e. 221-ben létrejött Kínai Császárság kialakulásáról. A látogatók megismerhetik az első kínai császár korának mindennapjait, hadseregének szervezetét, fegyverzetét, valamint az egyedileg megformált terrakotta katonák történetét is.

A Szépművészeti Múzeum közlése szerint a kiállítás méretét és az eredeti műtárgyak számát tekintve európai viszonylatban is ritkaságnak számít, mivel ilyen mennyiségű, kínai múzeumokból kölcsönzött eredeti tárgyat ritkán mutatnak be egy helyszínen.

A tárlat kísérőkiállítása, A Nagy Falon innen és túl. Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című bemutató szintén vasárnapig látogatható.