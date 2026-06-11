Két lépcsőben újítja meg a kormány a kórházi klímákat – itt vannak a részletek és az intézmények listája

Már a Magyar Közlönyben is megjelent a vonatkozó kormányhatározat az elavult kórházi hűtőrendszerek korszerűsítéséről, a betegbiztonság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében.

A kormány, illetve a pénzügyminiszter a határozat szerint

2026-ban 3,668 milliárd forint egyszeri többletforrást biztosít erre a célra a központi költségvetésből, továbbá előkészít egy hosszú távú 2027–2029-es programot.

A hosszú távú programot 2026. november 30-ig kell előkészíteni, a célja az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett, teljes körű megújítása a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében.

A kormányszóvivői tájékoztatón is elhangzott a döntés, amelyet Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-videóban is ismertetett. MInt fogalmazott, „több tucat kórház és rendelőintézet hűtési rendszere kerül megújításra”.

A kormányszóvivői sajtótájékoztatón Köböl Anita a beruházásokról elmondta:

megjavítják a Szent László Kórház hibás folyadékhűtőjét,

új hőcserélőket telepítenek a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe,

helyreállítják a Bajcsy-Zsilinszky Kórház hőszivattyúit,

javítják a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit.

A 3,6 milliárd forintos javítási és fejlesztési program mások mellett kiterjed

a miskolci központi kórház elavult folyadékhűtőire, korszerű épületautomatika rendszer építésére,

Győrben,

Kaposváron,

az Országos Onkológiai Intézetben,

a Honvéd Kórházban és

a Heim Pál Gyermekkórházban

is lesznek fejlesztések.

Hozzátette: országszerte olyan korszerű technológiákat vetnek be, amelyek a műtők, az intenzív osztályok, a szülészetek és az onkológiai részletek biztonságos működését szolgálják.

Korábban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte: jelenleg csak a helyiségek 48 százalékában megfelelő a hűtés a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken. Mint írta: az aktuális állapot szerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken

402 db helyiség megfelelő hűtéssel rendelkezik (48 százalék),

303 db helyiségben elégtelen kapacitású klímaberendezés található (36 százalék),

110 db (13 százalék) helyiség hűtése javítás alatt áll.

Az 1. priorítású helyszínek és a hűtésrekonstrukciós program 2026. évre vonatkozó becsült forrásigénye összesen 3,668 milliárd forint, ez az összeg szerepel a vonatkozó kormányhatározatban.

Magyar Péter a Facebook-pvideójában részletesen is beszélt a programról és az érintett kórházakról.