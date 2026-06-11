Két lépcsőben újítja meg a kormány a kórházi klímákat – itt vannak a részletek és az intézmények listája

Már a Magyar Közlönyben is megjelent a vonatkozó kormányhatározat az elavult kórházi hűtőrendszerek korszerűsítéséről, a betegbiztonság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében.
A kormány, illetve a pénzügyminiszter a határozat szerint
2026-ban 3,668 milliárd forint egyszeri többletforrást biztosít erre a célra a központi költségvetésből, továbbá előkészít egy hosszú távú 2027–2029-es programot.
A hosszú távú programot 2026. november 30-ig kell előkészíteni, a célja az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett, teljes körű megújítása a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében.
A kormányszóvivői tájékoztatón is elhangzott a döntés, amelyet Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-videóban is ismertetett. MInt fogalmazott, „több tucat kórház és rendelőintézet hűtési rendszere kerül megújításra”.
A kormányszóvivői sajtótájékoztatón Köböl Anita a beruházásokról elmondta:
- megjavítják a Szent László Kórház hibás folyadékhűtőjét,
- új hőcserélőket telepítenek a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe,
- helyreállítják a Bajcsy-Zsilinszky Kórház hőszivattyúit,
- javítják a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit.
A 3,6 milliárd forintos javítási és fejlesztési program mások mellett kiterjed
- a miskolci központi kórház elavult folyadékhűtőire, korszerű épületautomatika rendszer építésére,
- Győrben,
- Kaposváron,
- az Országos Onkológiai Intézetben,
- a Honvéd Kórházban és
- a Heim Pál Gyermekkórházban
is lesznek fejlesztések.
Hozzátette: országszerte olyan korszerű technológiákat vetnek be, amelyek a műtők, az intenzív osztályok, a szülészetek és az onkológiai részletek biztonságos működését szolgálják.
Korábban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte: jelenleg csak a helyiségek 48 százalékában megfelelő a hűtés a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken. Mint írta: az aktuális állapot szerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken
- 402 db helyiség megfelelő hűtéssel rendelkezik (48 százalék),
- 303 db helyiségben elégtelen kapacitású klímaberendezés található (36 százalék),
- 110 db (13 százalék) helyiség hűtése javítás alatt áll.
Az 1. priorítású helyszínek és a hűtésrekonstrukciós program 2026. évre vonatkozó becsült forrásigénye összesen 3,668 milliárd forint, ez az összeg szerepel a vonatkozó kormányhatározatban.
Magyar Péter a Facebook-pvideójában részletesen is beszélt a programról és az érintett kórházakról.