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Egy kórházban fekvő beteg nő keze a benne lévő kanüllel.
Nyitókép: Unsplash

Két lépcsőben újítja meg a kormány a kórházi klímákat – itt vannak a részletek és az intézmények listája

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egyrészt egy azonnali, 3,668 milliárd forintos összegből megjavítják a rossz klímákat az egészségügyi intézményekben, hogy ezen a nyáron ne álljanak elő olyan problémák, mint korábban, másrészt november 30-ig előkészítenek egy széles körű programot az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett, teljes körű megújítására.

Már a Magyar Közlönyben is megjelent a vonatkozó kormányhatározat az elavult kórházi hűtőrendszerek korszerűsítéséről, a betegbiztonság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében.

A kormány, illetve a pénzügyminiszter a határozat szerint

2026-ban 3,668 milliárd forint egyszeri többletforrást biztosít erre a célra a központi költségvetésből, továbbá előkészít egy hosszú távú 2027–2029-es programot.

A hosszú távú programot 2026. november 30-ig kell előkészíteni, a célja az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett, teljes körű megújítása a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás és a betegbiztonság javítása érdekében.

A kormányszóvivői tájékoztatón is elhangzott a döntés, amelyet Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-videóban is ismertetett. MInt fogalmazott, „több tucat kórház és rendelőintézet hűtési rendszere kerül megújításra”.

A kormányszóvivői sajtótájékoztatón Köböl Anita a beruházásokról elmondta:

  • megjavítják a Szent László Kórház hibás folyadékhűtőjét,
  • új hőcserélőket telepítenek a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetbe,
  • helyreállítják a Bajcsy-Zsilinszky Kórház hőszivattyúit,
  • javítják a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház hűtési és épületfelügyeleti rendszereit.

A 3,6 milliárd forintos javítási és fejlesztési program mások mellett kiterjed

  • a miskolci központi kórház elavult folyadékhűtőire, korszerű épületautomatika rendszer építésére,
  • Győrben,
  • Kaposváron,
  • az Országos Onkológiai Intézetben,
  • a Honvéd Kórházban és
  • a Heim Pál Gyermekkórházban

is lesznek fejlesztések.

Hozzátette: országszerte olyan korszerű technológiákat vetnek be, amelyek a műtők, az intenzív osztályok, a szülészetek és az onkológiai részletek biztonságos működését szolgálják.

Korábban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte: jelenleg csak a helyiségek 48 százalékában megfelelő a hűtés a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken. Mint írta: az aktuális állapot szerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken

  • 402 db helyiség megfelelő hűtéssel rendelkezik (48 százalék),
  • 303 db helyiségben elégtelen kapacitású klímaberendezés található (36 százalék),
  • 110 db (13 százalék) helyiség hűtése javítás alatt áll.

Az 1. priorítású helyszínek és a hűtésrekonstrukciós program 2026. évre vonatkozó becsült forrásigénye összesen 3,668 milliárd forint, ez az összeg szerepel a vonatkozó kormányhatározatban.

Magyar Péter a Facebook-pvideójában részletesen is beszélt a programról és az érintett kórházakról.

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Kezdőlap    Belföld    Két lépcsőben újítja meg a kormány a kórházi klímákat – itt vannak a részletek és az intézmények listája

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Két lépcsőben újítja meg a kormány a kórházi klímákat – itt vannak a részletek és az intézmények listája

Két lépcsőben újítja meg a kormány a kórházi klímákat – itt vannak a részletek és az intézmények listája
Egyrészt egy azonnali, 3,668 milliárd forintos összegből megjavítják a rossz klímákat az egészségügyi intézményekben, hogy ezen a nyáron ne álljanak elő olyan problémák, mint korábban, másrészt november 30-ig előkészítenek egy széles körű programot az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett, teljes körű megújítására.
 

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