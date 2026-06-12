Tömegszerencsétlenség az M1-esen: nyolcan meghaltak

Az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába vezető oldalon teljes pályás útlezárás van érvényben.

Péntek hajnalban 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométerszelvényében, Győr közelében. A jármű ezt követően kigyulladt.

A tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette – írja a police.hu.

Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométerszelvénynél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak.

A kisbuszban összesen kilencen utaztak, közülük hét személy a helyszínen meghalt, ketten megsérültek.

A rendőrök a Hegyeshalom felé vezető oldalon az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.