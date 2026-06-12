Külföldiek haltak meg az M1-esen, Magyar Péter részvétét fejezte ki a kormány nevében

Az iráni béke hírére nagyot erősödött a forint az euróval szemben. 353 alá is leszúrt az árfolyam, ezzel pedig 2022 februárja óta nem volt ilyen erős magyar fizetőeszköz az euróval szemben. A mai nap európai és amerikai konjunktúra adatok érkeznek és az iráni béke részleteivel kapcsolatos hírekre figyel a piac.