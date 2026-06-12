Külföldiek haltak meg az M1-esen, Magyar Péter részvétét fejezte ki a kormány nevében

Külföldiek haltak meg a balesetben.
Magyar Péter a kormány nevében részvétét fejezte ki.
Külföldiek haltak meg a balesetben.
Magyar Péter a kormány nevében részvétét fejezte ki.
Az iráni béke hírére nagyot erősödött a forint az euróval szemben. 353 alá is leszúrt az árfolyam, ezzel pedig 2022 februárja óta nem volt ilyen erős magyar fizetőeszköz az euróval szemben. A mai nap európai és amerikai konjunktúra adatok érkeznek és az iráni béke részleteivel kapcsolatos hírekre figyel a piac.
Súlyos áramütést szenvedett egy 11 éves fiú csütörtök délután a várpalotai vasútállomáson, miután felmászott egy vasúti szerelvény tetejére.
The US president says a "great settlement" to end the conflict has been reached. Iran says reports of a deal are "speculative".