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Kigyulladt személygépkocsi oltása Budapesten.
Nyitókép: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Elektromos autó lángolt Budapesten – fotók

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Budapest tizenharmadik kerületében, a Zsinór utcában gyulladt ki a jármű.

Szerda délután gyulladt ki a jármű.

A fővárosi hivatásos tűzoltók előbb eloltották a lángokat, majd egy vízzel feltöltött merítő konténerbe helyezték.

A tűzeset során senki nem sérült meg.

A fotók itt láthatók.

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Kezdőlap    Belföld    Elektromos autó lángolt Budapesten – fotók

budapest

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