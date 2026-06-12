Elektromos autó lángolt Budapesten – fotók

Szerda délután gyulladt ki a jármű.
A fővárosi hivatásos tűzoltók előbb eloltották a lángokat, majd egy vízzel feltöltött merítő konténerbe helyezték.
A tűzeset során senki nem sérült meg.
Szerda délután gyulladt ki a jármű.
A fővárosi hivatásos tűzoltók előbb eloltották a lángokat, majd egy vízzel feltöltött merítő konténerbe helyezték.
A tűzeset során senki nem sérült meg.
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