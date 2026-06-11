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Nyitókép: Denis Linine/Getty Images

Itt a friss FIFA-világranglista a vb-rajt előtt: változások történtek az élen

Infostart / MTI

Magyarország három pozíciót javított a legutóbbi helyezéséhez képest.

A magyar labdarúgó-válogatott három helyet javítva a 39. a nemzetközi szövetség (FIFA) legfrissebb, csütörtökön nyilvánosságra hozott világranglistáján, melyet a világbajnoki címvédő Argentína vezet.

A FIFA a ma rajtoló vb előtt frissítette a rangsort, amelyen az argentinok a harmadik helyről kerültek az élre, megelőzve az Európa-bajnok spanyolokat és az eddigi éllovas, harmadik helyre visszacsúszó franciákat.

A magyar válogatott április 1-je óta két felkészülési mérkőzést játszott: a finneket 2–1-re, a kazahokat 3–1-re győzte le a Puskás Arénában, illetve Debrecenben.

Marco Rossi csapata ősszel a Nemzetek Ligájában szerepel, az ellenfelek közül Ukrajna a 32., Észak-Írország a 70., míg Grúzia a 72. a rangsorban.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Itt a friss FIFA-világranglista a vb-rajt előtt: változások történtek az élen

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