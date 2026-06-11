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Kemény Dénes, a magyar válogatott év végéig hivatalban levő szövetségi kapitánya a Magyar Vízilabda Szövetség díjával a férfi vízilabda Világliga-sorozat C csoportjának 2. fordulójában játszott Magyarország-Olaszország találkozón Székesfehérváron 2012. november 3-án. A magyar válogatott 6-5 arányban megnyerte a mérkőzést.
Nyitókép: Kovács Anikó

Kemény Dénes: latinos csapat nyeri a világbajnokságot!

Infostart / InfoRádió

A legendás edző, háromszoros olimpiai bajnok vízilabda szövetségi kapitány az InfoRádió Vb-percek című műsorában úgy vélekedett, Lionel Messinek még mindig óriási hatása lehet a csapatára, szemben Cristiano Ronaldóval, Portugália viszont így is esélyes a világbajnoki arany megszerzésére. De akár Spanyolország is. Németország és Anglia viszont jövendölése szerint nem lesz ott a végelszámolásnál, azt is elmondta, miért.

A csütörtök este rajtoló foci-vb kapcsán Kemény Dénes, a vízilabda-aranycsapat háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitánya az InfoRádióval osztotta meg gondolatait; emlékezetes, 2022-ben Argentína végső sikerére voksolt a torna előtt. Hogy akkor eltalálta, szerinte abból fakadt, hogy egy nagyon komplex gondolkodásmódú csapatot látott az argentinban:

  • harcos
  • racionális
  • latinos.

Most szerinte tisztán latinosabb csapat fog győzni, például Portugália vagy Spanyolország.

Németország és Anglia viszont szerinte nem jut el a végelszámolásig, hiányoznak a csapatból azok az igazán nagy formátumú játékosok, akik a mostani latin csapatokban megvannak. Ha kijutott volna Olaszország, akár még őket is esélyesnek tartaná a végső győzelemre.

A legtöbben a francia és a spanyol csapatot várják az aranyéremhez közel, de az amerikai kontinensen a brazilok és az argentinok is nyilván nagyon akarnak győzni.

A felsorolt csapatok egy-egy ásza Lionel Messi és Cristiano Ronaldo, akiknek minden bizonnyal ez az utolsó világbajnokságuk. Róluk Kemény Dénes azt mondta,

  • Lionel Messi egyre kevesebbet tesz hozzá a játékhoz Amerikában mennyiségben, de minőségben ugyanazt a szintet hozza, mint korábban, az összes búcsúzó sztár közül benne lát a legnagyobb befolyást a csapat eredményességére
  • C. Ronaldo óriási futballistaként azt a fajta dinamizmust, tanult és szerzett tudást, amit mindig is képviselt, lehet hogy már elvesztette, a naptár nem hazudik, az ő teljesítménye már kisebb hatással lehet a csapatra; bármikor képes gólt rúgni, de hiába játsszák gólra a futballt, ezúttal az ő szintje már alacsonyabb szintet képviselhet, mint korábban.

Hogy a 39 nap során mennyire lehet tűzben tartani a játékosokat, arról azt mondta, ő folyamatosan elengedné a játékosokat 1-2 napra a mérkőzések között, kockáztatva akár a fizikai állapotukat is.

„Ilyen hosszan másképp nem lehet fenntartani a tüzet. Örüljenek, hogy focizhatnak! Ezt pedig csak úgy lehet, ha van egy hullámzás a mindennapokban, találkozhatnak a családdal, eltölthetnek egy-két napot velük. A dánok Eb-aranyának is valamennyire titka lehetett ez 1992-ben. Az igazán vagány és bátor vezetőedzők fognak tudni odajutni!” – jövendölt a legendás edző.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Kemény Dénes: latinos csapat nyeri a világbajnokságot!

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