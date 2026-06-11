Hajtóvadászat migránsokra az Észak-Írországban történt brutális késelés miatt

Stephen Ogilvie az az északír férfi, aki elvesztette az egyik szemét és kómában fekszik, miután a vád szerint a Szudánból érkezett Hadi Alodid az utcán megkéselte. A brutális és videón rögzített incidens nyomán az országrészben elszabadult a pokol, amelynek fő elszenvedői az esetenként több évtizede a tartományban élő külföldiek voltak.

Ogilvie családja a rendőrségen keresztül kiadott közleményében azt írta: mélységesen felháborítják őket az elmúlt napok eseményei és az interneten és a közösségi médiában terjedő téves információk miatt kényszerültek nyilvánosan megszólalni.

A rokonok arra kértek mindenkit, hogy ne használják fel a történteket a társadalmi megosztottság fokozására vagy az ellenségeskedés szítására. Közleményükben azt írták: a békés tiltakozás az egyetlen elfogadható út, és az erőszakot semmilyen formában nem támogatják.

A késelést követően több helyen zavargások törtek ki Belfastban és környékén. Tüntetők házakat, autókat és egy autóbuszt is felgyújtottak. Kedden számos városrészben súlyos összecsapások voltak, a rendbontások szerda este is folytatódtak. A Belfast melletti Newtownabbey-ben a rendőrség vízágyút vetett be egy mintegy kétszáz fős tömeg ellen, miután kövekkel és más tárgyakkal támadták a rendfenntartókat. Több lakóingatlant ki kellett üríteni, egy elhagyott épületet pedig felgyújtottak, miközben az arcukat gyakran elfedő rendbontók a külföldiek távozását követelték.

A szerdai események ugyanakkor visszafogottabbak voltak, mint az előző esti zavargások. Közben Észak-Írország más részein, például Coleraine városában és a stormonti parlament épületénél békés demonstrációkat tartottak.

A késelési ügy jelentős visszhangot váltott ki az interneten is és felszította a migránsok – legális és illegális bevándorlók elleni hangulatot.

Az északír média és a brit hatóságok szerint a közösségi oldalakon számos félrevezető vagy hamis információ terjedt el. Az Ofcom brit médiaszabályozó hatóság közölte: több jel szerint az interneten megjelenő bejegyzések és üzenetek is hozzájárulhattak a zavargások kirobbanásához.

A hatóság szerint rasszista indíttatású erőszakos cselekményekre, gyújtogatásokra és rendőrök elleni támadásokra is sor került.

Kritikák érték Elon Muskot is, miután az X közösségi platform tulajdonosa saját felületén olyan bejegyzéseket emelt ki, amelyek utcai tiltakozásokra buzdítottak. Musk visszautasította a vádakat, és a bevándorlási politikát okolta a kialakult helyzetért.

A brit miniszterelnök, Sir Keir Starmer közben kijelentette: a hatóságok fellépnek mindazok ellen, akik az interneten vagy más módon tovább szítják a társadalmi megosztottságot és az erőszakot.

Mivel a vélt elkövető Franciaországból, Írországon át érkezett Észak-Írországba, majd gyorsított eljárással kapott menedékjogot, ismét előkerült a Brexit utáni hosszas alkudozás nyomán rendezettnek tűnő kérdés: mi legyen az ír-északír határral? A Brexit idején egyesek „kemény határt” akartak az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Ez viszont aláásná az északír békét, amely arra épült, hogy a határ nyitott maradt, így a katolikus lakosok kapcsolatban maradhattak az Ír Köztársasággal.

Nyitókép: Kiégett ház Belfast északi elővárosában, Newtownabbeyben 2026. június 11-én, miután az előző este másodszor törtek ki zavargások Észak-Írországban.