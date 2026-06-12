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Orosz-ukrán háború.
Nyitókép: simpson33, Getty Images/iStockphoto

Itt egy újabb bizonyíték arra, hogy az oroszok elavult, múlt századi fegyvereket használnak a fronton

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A szakértők szerint az orosz hadsereg régi gerillataktikával próbálja meg kompenzálni a képességbeli hiányosságokat.

Komoly gondokkal küzdhet az orosz hadsereg a fronton, ugyanis a Defense Express beszámolója szerint a vietnámi háborúban látott gerillataktikát kezdte el alkalmazni, hogy ezzel kompenzálja a képességbeli hiányosságokat – írja a Portfolio.

Az ukrán 7. gyorsreagálású egység szerint az oroszok továbbra sem engedik el a gyalogsággal támadást indító taktikát, és közben Grap–P rakétaindító rendszereket vetnek be, melyeket az 1960-as években a vietnámi háborúban harcoló kommunista egységek számára fejlesztettek ki. Egy ukrán tiszt azt mondta a lapnak, hogy körülbelül száz orosz gyalogos van állandó mozgásban a frontvonalon. Hozzátette:

az ilyen rohamcsapatok nagyjából 60-70 százalékát tudják megsemmisíteni, vagyis az orosz beszivárgó taktika egyértelműen sikertelen.

Az oroszok egyre közelebb vinnék a frontvonalakhoz a tüzérségi eszközeiket, az egyre inkább fölénybe kerülő ukránok ellen azonban eddig ez nem bizonyult hatékony lépésnek. Ehhez a taktikához idomulva vetik be a közel hat évtizede kifejlesztett hordozható rakétavetőket.

Egyes katonai szakértők ebből arra következtetnek, hogy az orosz katonák nem rendelkeznek elegendő korszerű fegyverrel.

Az említett ukrán tiszt szerint a régi fegyverek, eszközök alkalmazásával könnyű célpontokká válnak az orosz egységek.

„Ez nem sortűz, csak egy-egy lövés. Ez visszatérés a múlt század taktikájához, amikor a gyalogság életének rovására próbálták megerősíteni a tüzérségi komponenst” – jegyezte meg az ukrán tiszt.

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Kezdőlap    Külföld    Itt egy újabb bizonyíték arra, hogy az oroszok elavult, múlt századi fegyvereket használnak a fronton

oroszország

ukrajna

rakéta

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háború

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