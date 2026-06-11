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Nyitókép: Pexels.com

Villámok ezrei, brutális jégverés és károk: így csapott le a vihar – képek, videók

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A hidegfront átvonult, a vártaknak megfelelően sok helyen volt villámoktól fényes és mennydörgésektől hangos az éjszaka, de a viharos szél is mozgathatta rendesen a redőnyöket – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán. Az éjszakai viharok sok munkát adtak a tűzoltóságnak.

A villámsűrűség térképre ránézve (lásd alább) az is kiderül, hogy a rendszer az Alföldön végül újra megerősödött. Észlelések alapján többnyire borsó és cseresznye nagyságú jegek potyogtak a felhőkből, de érkezett jelentés dió nagyságú jégről is – teszi hozzá bejegyzésében a meteorológiai szolgálat.

A lehullott csapadék mennyiség országos átlaga 11 mm volt, a legtöbbet Nagykanizsán mérték, míg a legerősebb széllökés a Kab-hegyen „futott ki” – zárul a HungaroMet bejegyzése.

Az Időkép közben azt írja, hogy a mögöttünk álló éjszaka sok ember kapott viharos ébresztőt, miközben a front átvonult felettünk, rengeteg villámot szórtak a zivatarok, folyamatosan dörgött és villogott az égbolt. Unalmasnak tehát biztosan nem mondhatjuk ezt az időszakot, a front mostanra pedig már a keleti határt is átlépve elhagyta az országot.

Sajnos nagyon sok helyen hagytak maguk után jégesőt a viharok, a legkeményebb a Nyugat-Dunántúlon, az Őrségben, Körmend környékén és a Balaton nyugati medencéjében, például Keszthelyen és Balatonmáriafürdőn volt. Kisebb-nagyobb károkról többen beszámoltak, volt, ahol a jég átlyukasztotta a terasz tetejét. A Szentgotthárd és Körmend között fekvő Csákánydoroszlón még reggelre sem olvadt el a jég (lásd fentebb) – teszik hozzá.

Ami viszont manapság tényleg ritkaságszámba megy, hogy az ország egyetlenegy pontja sem maradt szárazon,

a front mindenhova hozott valamennyi csapadékot. Ennek eloszlása ugyan meglehetősen egyenlőtlen, de több helyre is kiadós mennyiség érkezett – emeli ki az Időkép; a portál külön cikkben számolt be az intenzív éjszakai villámtevékenyégről.

Dőltek a fák

Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar: csütörtök reggelig több mint százhetven káresetet számoltak fel az egységek; az esetek túlnyomó többségében kidőlt fákról érkeztek bejelentések.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Abádszalókon a Gárdonyi Géza úton például lakóházra, Óbudán a Városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon a Dóczy József utcában kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotán a Klebelsberg Kunó utcában pedig járdára zuhant egy letört ág.

Nagykanizsán a Hegyalja úton, Móron a Csókakői dűlőn és Kaposváron a Dobó István utcában az úttestről távolítottak el kidőlt fákat a tűzoltók.

A rajok folyamatosan dolgoznak a káresetek felszámolásán – közölték.

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Kezdőlap    Belföld    Villámok ezrei, brutális jégverés és károk: így csapott le a vihar – képek, videók

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