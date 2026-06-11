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Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnök-igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Gál Katalin az Arénában: nem fog kiveszni a világból az olvasás, a fiatalok is szeretik a könyveket

Infostart / InfoRádió

Csütörtökön kezdődik és vasárnap ér véget a 97. Ünnepi Könyvhét. A Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Duna-korzó négy napon át a kortárs magyar irodalom, a könyvkiadás és a kulturális találkozások központjává válik. Az esemény felvezetéseként a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnök-igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, bármennyit is fejlődött a technológia az utóbbi időben, a könyv eddig jól állta a sarat, a változások nem lehetetlenítették el.

Az olvasás sosem fog kiveszni a világból, bár a könyvnek mindig meg kellett küzdenie valamivel: hol a televízióval, hol a számítógéppel, hol az okostelefonnal – sok minden más mellett erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnök-vezérigazgatója a 97. Ünnepi Könyvhét kezdete előtt.

Gál Katalin úgy fogalmazott, jövő nincs múlt nélkül, néha érdemes egy kicsit visszatekinteni. Az idei könyvhét szervezése még az utolsó napokban is okozott sok-sok fejtörést, idegeskedést és aggodalmat, így nem kevésszer „lélekromboló történetekkel” kellett foglalkozniuk, de azért az MKKE elnök-vezérigazgatójának jutott ideje arra is, hogy elővegye a 2004-ben megjelent, 75 éves a Könyvhét című kiadványt.

Elmélyült abban, hogy milyen múltja van a könyvhétnek, és sokszor sok helyen leírták az elmúlt évtizedekben, hogy előbb-utóbb vége lesz a Gutenberg-galaxisnak. Már sok-sok évvel ezelőtt megjövendölték, hogy nem lesznek könyvek. Gál Katalin azonban azt gondolja, bármennyit is fejlődött a technológia az utóbbi időben, a könyv eddig jól állta a sarat, a változások nem lehetetlenítették el.

„Van az a könyv, aminek van jövője, és van az a könyv, aminek át kell alakítani a formáját.

Olvasni ugyanis nemcsak könyvet lehet, hanem léteznek más könyves tartalmak is, hiszen a könyvben megjelenő tartalmaknak ezernyi formátuma lehet”

– magyarázta Gál Katalin.

Véleménye szerint az olvasás nem fog kiveszni a világból, ugyanakkor meglátása szerint nem lehet alapértelmezésként felfogni azt, hogy a következő nemzedékek is biztosan olvasni fognak, mert ez akkor sem volt egyértelmű, amikor 1929-ben megrendezték az első ünnepi könyvhetet vagy amikor 550 évvel ezelőtt a nyomdagépekkel kezdetét vette a Gutenberg-galaxis.

Gál Katalin azt az álláspontot képviseli, hogy a jövőben is olvasnak majd az emberek, és minden nemzedék részéről lesz erre nyitottság. Ahogy fogalmazott, bár a vizuális kultúra erősen fluktuál, azért továbbra is „betűből lesznek” az olvasnivaló tartalmak.

Felelevenítette, hogy egy időben népszerűbbek voltak a képregények és a diafilmek, és nem kizárt, hogy ezek a reneszánszukat fogják élni. Ebből a szempontból az MKKE elnöke szerint

igenis lehet kétszer belelépni ugyanabba a folyóba, mert dinamikusan az igényekhez alkalmazkodva változik a tartalom, illetve annak fogyasztási módja.

Gál Katalin kiemelte: most is olvasnak a fiatalok. Csak ki kell látogatni egy-egy olyan eseményre, mint amilyen az Ünnepi Könyvhét is, ahol azt lehet tapasztalni, hogy számtalan kiadó, tulajdonos vagy főszerkesztő „együtt nevelkedik saját gyermekeivel, és alakítja a könyvkiadását a korosztályok igényeinek megfelelően”. Mint mondta, évről évre visszatérő jelenség, hogy a könyvhéten 15-20 éves fiatalok „mérhetetlenül hosszú sorban állnak”, hogy eljuthassanak egy standhoz vagy egy szerzőhöz, íróhoz.

A 97. Ünnepi Könyvhét részletes programját ezen az oldalon lehet megtekinteni.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült. A teljes beszélgetést alább megnézheti, meghallgathatja.

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Kezdőlap    Kultúra    Gál Katalin az Arénában: nem fog kiveszni a világból az olvasás, a fiatalok is szeretik a könyveket

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