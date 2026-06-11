Vagyonadó, kórházi klímák, babaváró, diákhitel – kormányszóvivői sajtótájékoztató

2026.06.11. 11:22 Diákhitel-kamatok 2025-ben megszűnt a kamattámogatás, 9,65 százalék lett az új szerződésekre, és csak a régi szerződésekre élt a kamatstop. Ami változás jön: az év végéig meghosszabbította a kormány a kamattámogatást, erről is társadalmi konzultáció jön a Kormány.hu portálon. Magyar Péter vezette korábban a Diákhitel Központot, távozásakor 1,99 százalék volt, ez három dologtól függ, a központ működési költségeitől, a hozzáférhető forrásoktól és a kockázati feláraktól. A kamatköltség még mindig magas, ezért utasítani kellett az MFB-t, hogy vizsgálja meg a költségeket, és járjon el a kamatcsökkentés érdekében.

2026.06.11. 11:19 Nemzeti hitvallás, vége A csütörtöki nappal vége a nemzeti hitvallás kifüggesztésének a közintézményekben. Korábban a nemzeti együttműködés nyilatkozatát kellett kifüggeszteni, mindkettőnek vége tehát, ez már hatályos is.

2026.06.11. 11:18 Kriptovaluta A kormány döntött arról, hogy a kriptoeszközök szabályozásából adódó köztes szereplőt kiveszik, ehhez a Ptk.-t is meg kell változtatni. Az EU kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarország ellen emiatt, ezért is szükséges a változtatás, ami még szigorúbb is lesz, mint amit az EU elvár. Társadalmi egyeztetésre bocsátják ezt az ügyet.

2026.06.11. 11:13 Mohácsi Duna-híd, csontvázakat talált Vitézy Dávid Vitézy Dávid csontvázakat talált a mohácsi Duna-híd beruházásánál, azt találta, a 2x2 sáv túlzás, nagyságrendekkel kevesebb autó jár erre, mint ami indokolja a hív kapacitását. A beruházás 450 milliárd forintról 76 milliárd forintra csökkenthető, de a Duna Aszfaltnak kiutaltak a választások előtt 100 milliárd forintot, a beruházást azonban most teljesen átvilágítják.

2026.06.11. 11:11 Uniós pénzek A kormányzat eleget tesz a 27 szupermérföldkőnek a pénz folyósításáért, kizárólag korrupcióellenes intézkedésekről van szó, szigorodnak a korrupcióellenes küzdelem lábai.

2026.06.11. 11:09 A döntések egy része... ...a Magyar Közlönyben jelenik meg, egy másik részét Magyar Péter most ismerteti, egy harmadik része kolnzultáció része a Kormány.hu portálon.