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Vagyonadó, kórházi klímák, babaváró, diákhitel – kormányszóvivői sajtótájékoztató

Infostart

A csütörtök késő délelőtti kormányszóvivői sajtótájékoztatón beszámolnak a szerdai kormányülés döntéseinek részleteiről, tartson velünk, cikkünk percről percre frissül!

2026.06.11. 11:22

Diákhitel-kamatok

2025-ben megszűnt a kamattámogatás, 9,65 százalék lett az új szerződésekre, és csak a régi szerződésekre élt a kamatstop. Ami változás jön: az év végéig meghosszabbította a kormány a kamattámogatást, erről is társadalmi konzultáció jön a Kormány.hu portálon. Magyar Péter vezette korábban a Diákhitel Központot, távozásakor 1,99 százalék volt, ez három dologtól függ, a központ működési költségeitől, a hozzáférhető forrásoktól és a kockázati feláraktól. A kamatköltség még mindig magas, ezért utasítani kellett az MFB-t, hogy vizsgálja meg a költségeket, és járjon el a kamatcsökkentés érdekében.

2026.06.11. 11:19

Nemzeti hitvallás, vége

A csütörtöki nappal vége a nemzeti hitvallás kifüggesztésének a közintézményekben. Korábban a nemzeti együttműködés nyilatkozatát kellett kifüggeszteni, mindkettőnek vége tehát, ez már hatályos is.

2026.06.11. 11:18

Kriptovaluta

A kormány döntött arról, hogy a kriptoeszközök szabályozásából adódó köztes szereplőt kiveszik, ehhez a Ptk.-t is meg kell változtatni. Az EU kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarország ellen emiatt, ezért is szükséges a változtatás, ami még szigorúbb is lesz, mint amit az EU elvár. Társadalmi egyeztetésre bocsátják ezt az ügyet.

2026.06.11. 11:13

Mohácsi Duna-híd, csontvázakat talált Vitézy Dávid

Vitézy Dávid csontvázakat talált a mohácsi Duna-híd beruházásánál, azt találta, a 2x2 sáv túlzás, nagyságrendekkel kevesebb autó jár erre, mint ami indokolja a hív kapacitását. A beruházás 450 milliárd forintról 76 milliárd forintra csökkenthető, de a Duna Aszfaltnak kiutaltak a választások előtt 100 milliárd forintot, a beruházást azonban most teljesen átvilágítják.

2026.06.11. 11:11

Uniós pénzek

A kormányzat eleget tesz a 27 szupermérföldkőnek a pénz folyósításáért, kizárólag korrupcióellenes intézkedésekről van szó, szigorodnak a korrupcióellenes küzdelem lábai.

2026.06.11. 11:09

A döntések egy része...

...a Magyar Közlönyben jelenik meg, egy másik részét Magyar Péter most ismerteti, egy harmadik része kolnzultáció része a Kormány.hu portálon.

2026.06.11. 11:07

Kezdünk!

Magyar Péter miniszterelnök szerda éjjeli Facebook-posztjából kiderült, milyen ügyekről hozott döntést a kormány a hétközi ülésen. Mint írta:

  • 3,4 milliárd forint rendkívüli forrást adnak a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására
  • megszüntetik a kriptovaluták kriminalizását
  • döntöttek a mohácsi Duna-híd százmilliárd forinttal túlárazott építése kapcsán
  • fontos döntést hoztak a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználása kapcsán
  • az eredeti javaslat további szigorításáról döntöttek az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán
  • elrendelték a felkészülést a várható kánikulahelyzetre
  • döntést hoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopja ügyében
  • tárgyalták a rövidesen bevezetésre kerülő vagyonadó szabályozás első tervezetét
  • döntöttek az úgynevezett Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról.
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Kezdőlap    Belföld    Vagyonadó, kórházi klímák, babaváró, diákhitel – kormányszóvivői sajtótájékoztató

kormányülés

magyar péter

kormányszóvivői tájékoztató

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Vagyonadó, kórházi klímák, babaváró, diákhitel – kormányszóvivői sajtótájékoztató

Vagyonadó, kórházi klímák, babaváró, diákhitel – kormányszóvivői sajtótájékoztató
A csütörtök késő délelőtti kormányszóvivői sajtótájékoztatón beszámolnak a szerdai kormányülés döntéseinek részleteiről, tartson velünk, cikkünk percről percre frissül!
 

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Dénes Tamás az InfoRádió főmunkatársa, futballtörténész és -szakíró
Portfolio.hu
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Erősödik a forint a kamatdöntés előtt

Erősödik a forint a kamatdöntés előtt

A forint csütörtök reggel 356,3-as euróárfolyam körül mozgott, mérsékelt erősödést mutatva a szerda esti szintekhez képest. A magyar fizetőeszköz továbbra sem tudott tartósan kitörni a hetek óta jellemző 355 forintos sávból, hiába volt kedvezőbb a vártnál a keddi inflációs adat. A nap legfontosabb eseménye az Európai Központi Bank kamatdöntő ülése lesz, ahol a piaci konszenzus szerint kamatemelésről dönthetnek. Christine Lagarde sajtótájékoztatója szintén jelentős hatással lehet a pénzpiacokra.

Penzcentrum.hu
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