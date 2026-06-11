Vagyonadó, kórházi klímák, babaváró, diákhitel – kormányszóvivői sajtótájékoztató

Diákhitel-kamatok
2025-ben megszűnt a kamattámogatás, 9,65 százalék lett az új szerződésekre, és csak a régi szerződésekre élt a kamatstop. Ami változás jön: az év végéig meghosszabbította a kormány a kamattámogatást, erről is társadalmi konzultáció jön a Kormány.hu portálon. Magyar Péter vezette korábban a Diákhitel Központot, távozásakor 1,99 százalék volt, ez három dologtól függ, a központ működési költségeitől, a hozzáférhető forrásoktól és a kockázati feláraktól. A kamatköltség még mindig magas, ezért utasítani kellett az MFB-t, hogy vizsgálja meg a költségeket, és járjon el a kamatcsökkentés érdekében.
Nemzeti hitvallás, vége
A csütörtöki nappal vége a nemzeti hitvallás kifüggesztésének a közintézményekben. Korábban a nemzeti együttműködés nyilatkozatát kellett kifüggeszteni, mindkettőnek vége tehát, ez már hatályos is.
Kriptovaluta
A kormány döntött arról, hogy a kriptoeszközök szabályozásából adódó köztes szereplőt kiveszik, ehhez a Ptk.-t is meg kell változtatni. Az EU kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarország ellen emiatt, ezért is szükséges a változtatás, ami még szigorúbb is lesz, mint amit az EU elvár. Társadalmi egyeztetésre bocsátják ezt az ügyet.
Mohácsi Duna-híd, csontvázakat talált Vitézy Dávid
Vitézy Dávid csontvázakat talált a mohácsi Duna-híd beruházásánál, azt találta, a 2x2 sáv túlzás, nagyságrendekkel kevesebb autó jár erre, mint ami indokolja a hív kapacitását. A beruházás 450 milliárd forintról 76 milliárd forintra csökkenthető, de a Duna Aszfaltnak kiutaltak a választások előtt 100 milliárd forintot, a beruházást azonban most teljesen átvilágítják.
Uniós pénzek
A kormányzat eleget tesz a 27 szupermérföldkőnek a pénz folyósításáért, kizárólag korrupcióellenes intézkedésekről van szó, szigorodnak a korrupcióellenes küzdelem lábai.
A döntések egy része...
...a Magyar Közlönyben jelenik meg, egy másik részét Magyar Péter most ismerteti, egy harmadik része kolnzultáció része a Kormány.hu portálon.
Kezdünk!
Magyar Péter miniszterelnök szerda éjjeli Facebook-posztjából kiderült, milyen ügyekről hozott döntést a kormány a hétközi ülésen. Mint írta:
- 3,4 milliárd forint rendkívüli forrást adnak a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására
- megszüntetik a kriptovaluták kriminalizását
- döntöttek a mohácsi Duna-híd százmilliárd forinttal túlárazott építése kapcsán
- fontos döntést hoztak a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználása kapcsán
- az eredeti javaslat további szigorításáról döntöttek az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán
- elrendelték a felkészülést a várható kánikulahelyzetre
- döntést hoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopja ügyében
- tárgyalták a rövidesen bevezetésre kerülő vagyonadó szabályozás első tervezetét
- döntöttek az úgynevezett Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról.