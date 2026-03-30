2026. március 30. hétfő Zalán
ARÉNA - PODCASTOK
E-3 Sentry amerikai légtérellenőrző-repülőgép
Nyitókép: Wikipédia

Nagyon értékes amerikai gépet lőttek szét az irániak – videó

Infostart

Több hiteles forrás is megerősítette, hogy a szaúdi főváros közelében lévő katonai reptéren dróncsapás érte az amerikai légierő egyik E-3 Sentry légtérellenőrző repülőgépét.

A BBC a fényképeken látható számos apró részlet alapján igazoltnak tekinti, hogy az AWACS valóban megsemmisült az iráni támadás következtében. A közösségi médiában megjelent képeken azt látni, hogy a gép gyakorlatilag kettészakadt, és a törzs feletti hatalmas radartányér a repülő melletti, üszkös roncsok között hever.

A brit médiacég szerint a felvételek hitelesek, és bizonyosan a szaúdi fővárostól, Rijádtól mintegy 100 km-re délkeletre fekvő „Szultán herceg” légitámaszponton készültek.

A részletek, mint például a raktárépületek, a jelzések és feliratok mind megegyeznek a műholdas felvételekkel.

Az amerikai haderő – a közel-keleti térségben is illetékes – Központi Parancsnoksága (Centcom) egyelőre nem nyilatkozott az esetről.

Ugyanakkor egy amerikai tisztviselő a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy 12 amerikai katona megsebesült, közülük ketten súlyosan, amikor iráni támadás érte a támaszpontot. A Wall Street Journal pedig úgy tudja, hogy légicsapásban legalább két amerikai utántöltő repülőgép is megrongálódott.

Vasárnap az iráni Iszlám Forradalmi Gárdához közel álló Farsz hírügynökség azt jelentette, hogy egy Sahid drón pusztította el az amerikai légtérellenőrző repülőgépet.

Az E-3 Sentry egy úgynevezett AWACS – a rövidítés jelentése: az Airborne Warning and Control System, vagyis repülőgépre telepített előrejelző és irányító rendszer – gép, amelyet a Boeing 707 utasszállító repülőgép bázisán hoztak létre. A törzs felett forgó radarantennája nagy távolságból képes észlelni a levegőben zajló eseményeket, így még az ellenség támadása előtt figyelmeztetheti a saját erőket. Légi harcban pedig irányítani tudja a saját hadserege vadászgépeit és csapásmérő repülőit.

Az első AWACS még a múlt század hetvenes éveiben állt szolgálatba, és várhatóan 2035-ig kívánják használni. Időközben már folyik az utód, az ugyancsak a Boeing által fejlesztett E-7 Wedgetail hadrendbe állítása.

Orbán Viktor: egészen riasztó, ami a tiszás energiatervben szerepel

Orbán Viktor: egészen riasztó, ami a tiszás energiatervben szerepel
A miniszterelnök szerint a Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.
 

Hatalmas károkat okoztak a hétvégi szélviharok, százmilliókat fizethet az egyik biztosító

Hatalmas károkat okoztak a hétvégi szélviharok, százmilliókat fizethet az egyik biztosító

Megemelkedtek a lakásbiztosítási kárbejelentések a múlt csütörtök óta tartó szélviharok miatt. Az orkán erejű, akár 100-120 kilométer/órát meghaladó széllökések hétvégén is tomboltak, elsősorban a Dunántúlon és az ország északkeleti részében okozva károkat. A Groupama Biztosító több száz milliós kárbejelentésre számít.

Igazi szenzáció: megtalálták évtizedekkel ezelőtt a Balaton Múzeumból ellopott festményt + Fotó

Igazi szenzáció: megtalálták évtizedekkel ezelőtt a Balaton Múzeumból ellopott festményt + Fotó

Megtaláltak egy évtizedekkel ezelőtt a keszthelyi Balaton Múzeumból ellopott műalkotást, Egry József Kalapos hölgy című grafikáját.

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

2026. március 30. 13:20
Irán drasztikus lépésre készülhet, felrúghatja az egyik legfontosabb nukleáris egyezményt
2026. március 30. 13:08
Orosz olaj érkezhet Kubába
