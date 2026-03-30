Nagyon értékes amerikai gépet lőttek szét az irániak – videó

A BBC a fényképeken látható számos apró részlet alapján igazoltnak tekinti, hogy az AWACS valóban megsemmisült az iráni támadás következtében. A közösségi médiában megjelent képeken azt látni, hogy a gép gyakorlatilag kettészakadt, és a törzs feletti hatalmas radartányér a repülő melletti, üszkös roncsok között hever.

A brit médiacég szerint a felvételek hitelesek, és bizonyosan a szaúdi fővárostól, Rijádtól mintegy 100 km-re délkeletre fekvő „Szultán herceg” légitámaszponton készültek.

Iran blasts US $700 million spy plane at Saudi air base



Iranian strike slammed Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia, with images appearing to show a US E-3 AWACS hit.



The E-3 AWACS is a flying radar and airborne command hub tracking threats and directing US air ops. pic.twitter.com/CEZRvAz0qc — Sputnik India (@Sputnik_India) March 29, 2026

A részletek, mint például a raktárépületek, a jelzések és feliratok mind megegyeznek a műholdas felvételekkel.

Az amerikai haderő – a közel-keleti térségben is illetékes – Központi Parancsnoksága (Centcom) egyelőre nem nyilatkozott az esetről.

Ugyanakkor egy amerikai tisztviselő a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy 12 amerikai katona megsebesült, közülük ketten súlyosan, amikor iráni támadás érte a támaszpontot. A Wall Street Journal pedig úgy tudja, hogy légicsapásban legalább két amerikai utántöltő repülőgép is megrongálódott.

Vasárnap az iráni Iszlám Forradalmi Gárdához közel álló Farsz hírügynökség azt jelentette, hogy egy Sahid drón pusztította el az amerikai légtérellenőrző repülőgépet.

The IRGC has destroyed a U.S. airborne radar aircraft in Saudi Arabia



The U.S. Air Force E-3 is a key asset for coordinating strikes against Iran. It was stationed at Prince Sultan Air Base, which has been used for operations against Iran since March.



The United States has… pic.twitter.com/w9yun7eDdM — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2026

Az E-3 Sentry egy úgynevezett AWACS – a rövidítés jelentése: az Airborne Warning and Control System, vagyis repülőgépre telepített előrejelző és irányító rendszer – gép, amelyet a Boeing 707 utasszállító repülőgép bázisán hoztak létre. A törzs felett forgó radarantennája nagy távolságból képes észlelni a levegőben zajló eseményeket, így még az ellenség támadása előtt figyelmeztetheti a saját erőket. Légi harcban pedig irányítani tudja a saját hadserege vadászgépeit és csapásmérő repülőit.

Az első AWACS még a múlt század hetvenes éveiben állt szolgálatba, és várhatóan 2035-ig kívánják használni. Időközben már folyik az utód, az ugyancsak a Boeing által fejlesztett E-7 Wedgetail hadrendbe állítása.