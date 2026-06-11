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Moscow, Russia - March 26, 2019: Aircraft Airbus A320-232(WL) HA-LYT of Wizz Air against blue sky in sunny morning going to landing at Vnukovo international airport in Moscow
Nyitókép: Fotokot197/Getty Images

Hirtelen irányt váltott Magyarország felett a Wizz Air brüsszeli járata

Infostart

A gép Bukarestből indult, de nem fejezte be kétórásra tervezett útját, ugyanis hirtelen irányt váltott és a Balaton felett megfordulva Budapest felé vette az irányt. Egyelőre nem tudni, mi áll a hirtelen változás hátterében.

Váratlan esemény zavarta meg a Wizz Air egyik járatának útját szerdán, amikor a Bukarestből Brüsszelbe tartó repülőgép Magyarország légterében irányt váltott, és Budapest felé fordult – számolt be róla a sonline.hu.

A W43081-es járat a tervek szerint mintegy két óra alatt tette volna meg az utat, ám letért az eredeti útvonalról és Budapest felé vette az irányt.

A repülőgép magyar idő szerint 10:59-kor szállt fel Romániában. Éppen Veszprémvarsánynál járt, amikor a pilóta a Balaton felé vette az irányt. A járat elhaladt majd Somogyban több településről is kiszúrhatták a szabadban tartózkodók. Többek között elhaladt Balatonszárszó, Kereki és Som felett is. A süllyedés nem volt hirtelen vagy drámai, ami arra utal, hogy a személyzet tudatos döntést hozott.

A járat végül biztonságosan landolt a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A repüléskövető oldalak adatai szerint a gép státusza „diverted”, vagyis elterelt repülőtérre irányított volt, ami azt jelenti, hogy nem a kijelölt célállomáson fejezte be útját. Az ilyen esetek hátterében gyakran állhat utas rosszulléte, műszaki probléma vagy más operatív tényező, de a pontos okokról egyelőre sem a Wizz Air, sem a budapesti repülőtér nem adott ki hivatalos tájékoztatást.

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Kezdőlap    Belföld    Hirtelen irányt váltott Magyarország felett a Wizz Air brüsszeli járata

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