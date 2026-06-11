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Megbilincselt gyanúsított, rendőrségi fotó.
Nyitókép: Police.hu

Letartóztattak egy férfit, aki szándékosan okozott balesetet

Infostart / MTI

Élettársa és tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeke sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt kezdeményezte a Békés Vármegyei Főügyészség egy 43 éves büntetett előéletű körösladányi férfi letartóztatását, aki szándékosan okozott életveszélyes sérüléssel járó balesetet; a Gyulai Járásbíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség.

A közlemény szerint a férfi és élettársa között május 31-én szóváltás alakult ki; a terhelt egy alkalommal pofon ütötte a nőt.

Ezt követően autóval útnak indultak Köröstarcsa felé, az autót a férfi vezette, a nő az anyósülésen, míg kiskorú gyermekük a hátsó ülésen utazott.

A férfi felindult állapotban volt, attól félt, hogy a pofon miatt visszakerül a börtönben, ugyanis a vele szemben más ügyben kiszabott szabadságvesztés büntetésből három nappal korábban bocsátották feltételes szabadságra.

A veszekedés az autóban is folytatódott a terhelt és élettársa között, ennek során a férfi azt is kijelentette, hogy nem megy vissza a börtönbe, inkább meghal.

A férfi a 47-es főút egyik kanyarjában a személygépkocsival szándékosan nem követte az út vonalvezetését, hanem letért az útról és a vízelvezető árokba hajtva az árok szélének ütközött; az autó ezt követően a vízelvezető árokban megpördülve a sűrű aljnövényzetben állt meg – írták.

Kiemelték, hogy a férfi szándékosan okozott balesetet azért, hogy magát, valamint a személygépkocsiban utasként tartózkodó családtagjait megölje.

A baleset következtében a sértett nő súlyos, életveszélyes sérüléseket, míg a kiskorú gyermek, valamint a terhelt maga 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett.

Kifejtették, hogy a kényszerintézkedés kezdeményezésére egyrészt azért került sor, mert tartani lehetett a terhelt szökésétől, fennállt a bűnismétlés veszélye is, illetve a bűncselekmény jellegére tekintettel attól is tartani lehetett, hogy a férfi a tanúkat jogellenesen befolyásolná vagy megfélemlítené és ezzel a bizonyítás eredményét veszélyeztetné.

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