Örülhetnek a napelemesek: meghosszabbította a lakossági pályázat határidejét a kormány

Megjelent a Magyar Közlönyben a vonatkozó határozat, amely szerint az RRF-6.2.1-21 programban támogatott lakossági napelemes rendszerek és azokkal kombinált fűtési elektrifikáció beruházása határidejét 2026. szeptember 30-ig meghosszabbították.

Az elindított beruházások fizikai befejezésének határidejét tolták ki 2026. szeptember 30. napjáig. Az eredeti határidő június 15 volt.

Korábban az InfoRádióban Szilágyi László, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnöke elmondta: sokáig elhúzódott az a lakossági napelemes pályázat, amelynek kivitelezési határideje június 15-én járna le. „A nyertesek közül sokan nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha nem segít be egy újabb határidő-helasztás” – jelezte az InfoRádió kérdésére . Mint mondta: többször történt már halasztás, és a június közepi azokra veszélyes, akikél láthatóan már nem fejeződik be a munka a következő néhány napban, amiben még van egy hétvége is. A Napelem Szövetség azt javasolta, hogy a jelenlegi határidőt legalább szeptember 15-ig hosszabbítsák meg. Ez ugyanis reális lehetőséget biztosítana a még folyamatban lévő beruházások befejezésére és adminisztratív lezárására.

„Nagyon fontos kiemelni, hogy nem olyan családokról beszélünk, akiknek amúgy is esetleg van sok megtakarítása, és saját maguk is be tudnák fejezni, vagy támogatás nélkül is létre tudnák hozni, valóban a rászoruló családok pályázata ez” – hangsúlyozta Szilágyi László.

Hozzátette: a pályázat a napelemes rendszerre szólt, a napelem összes tartozékával együtt és kivitelezéssel együtt nyújtott 100 százalékos támogatást, ebből egy családi ház elektromos áramfogyasztását tudja fedezni. „Ennek a pályázatnak volt egy másik verziója, ami egy úgynevezett komplex pályázat volt, amiben még nyílászárócserék is voltak, illetve energiatárolóra is lehetett pályázni” – tette hozzá.