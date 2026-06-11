Polt Péter állásfoglalát adott ki az alkotmánybírók elmozdíthatóságáról

Az európai fórumok szerint a bírói és alkotmánybírói döntéshozatal tartalma nem szolgálhat politikai felelősségre vonás vagy mandátummegszüntetés alapjául – állítja Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke.

Az Index által kiszúrt tanulmány, amely csütörtökön került fel a testület honlapjára, az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata, az Európai Unió Bíróságának esetjoga és a Velencei Bizottság állásfoglalásai alapján arra a következtetésre jut, hogy a bírói vagy alkotmánybírói mandátum stabilitása nem az érintett tisztségviselők személyes jogosultsága, hanem a függetlenség egyik legfontosabb intézményi garanciája.

Polt Péter tanulmánya A bírói és alkotmánybírói elmozdíthatatlanság mint a bírói függetlenség garanciája Európában címet viseli, egyértelműen a miniszterelnök felszólításaira reagál.

Ismert, Magyar Péter eredetileg május 31-ig adott időt több közjogi méltóságnak, köztük az Alkotmánybíróság elnökének és több más állami tisztségviselőnek, hogy távozzon hivatalából.

Elemzésében Polt Péter három alapvető következtetést von le: