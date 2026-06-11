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Tarr Zoltán református lelkész, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjelöltje beszédet mond a debreceni Református Nagytemplom előtt tartott anyák napi nagygyűlésen 2024. május 5-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Váratlan bejelentések a Könyvhét nyitányán: az árkötöttségi törvénynek és a fóliázásnak vége

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Tarr Zoltán kulturális miniszter váratlanul megjelent és beszédet is mondott a 97. Ünnepi Könyvhét megnyitóján, és nagy bejelentéseket tett.

Az Index is elment a 97. Ünnepi Könyvhét megnyitójára, ahol az előzetes programmal ellentétben azt látta, hogy egyszer csak mikrofonhoz lépett a kulturális miniszter.

Tarr Zoltán azonnali intézkedéscsomagként váratlanul bejelentette, felfüggeszit a kormány az árkötöttségi törvény alkalmazását, és felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz–KDNP a „gyermekvédelmi törvénnyel takarózva” hozott.

A miniszter bocsánatot is kért az előző kormány szabályozási tevékenységéért, és egy liberálisabb korszak indulását jelentette be.

Jelezte, széleskörű egyeztetést kezdeményez minden érintettel a könyvpiac szabályozásáról.

Tarr Zoltán jelzése szerint a kultúrpolitika támogató lesz ezentúl, nem pedig irányító, az olvasás hozzáférhetősége pedig szerinte hasonló jelentőségű az egészségügyi hozzáféréshez, alapvető közérdek, mivel az irodalom kritikus gondolkodásra és empátiára tanít, a tekintélyelvű rendszerek pedig mindig a szó és a könyvek korlátozásához nyúlnak először.

Dolgozni fog a kultúrbéke megteremtésén, nem lesz politikai különbségtétel a szerzők között.

Bejelentette még többek között

  • az e-könyvek és hangoskönyvek áfa-felülvizsgálatát
  • az NKA könyvtámogatási programjának kiterjesztését
  • azt is, hogy fordítástámogatási csomag indul a magyar irodalom nemzetközi jelenlétéért
  • könyvvásárlási program indul tanárok, könyvtárosok, közművelődési dolgozók részére
  • liberalizálják a tankönyvpiacot, vége lesz a politikai propaganda gyerekek fejébe tuszkolásának, a tankönyvekben megjelenik a kortárs irodalom
  • egyeztetési folyamat indul a szakmával.

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