Váratlan bejelentések a Könyvhét nyitányán: az árkötöttségi törvénynek és a fóliázásnak vége

Az Index is elment a 97. Ünnepi Könyvhét megnyitójára, ahol az előzetes programmal ellentétben azt látta, hogy egyszer csak mikrofonhoz lépett a kulturális miniszter.

Tarr Zoltán azonnali intézkedéscsomagként váratlanul bejelentette, felfüggeszit a kormány az árkötöttségi törvény alkalmazását, és felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz–KDNP a „gyermekvédelmi törvénnyel takarózva” hozott.

A miniszter bocsánatot is kért az előző kormány szabályozási tevékenységéért, és egy liberálisabb korszak indulását jelentette be.

Jelezte, széleskörű egyeztetést kezdeményez minden érintettel a könyvpiac szabályozásáról.

Tarr Zoltán jelzése szerint a kultúrpolitika támogató lesz ezentúl, nem pedig irányító, az olvasás hozzáférhetősége pedig szerinte hasonló jelentőségű az egészségügyi hozzáféréshez, alapvető közérdek, mivel az irodalom kritikus gondolkodásra és empátiára tanít, a tekintélyelvű rendszerek pedig mindig a szó és a könyvek korlátozásához nyúlnak először.

Dolgozni fog a kultúrbéke megteremtésén, nem lesz politikai különbségtétel a szerzők között.

Bejelentette még többek között