Donald Trump amerikai elnök a Béketanács alakuló ülésén a washingtoni Donald J. Trump Békeintézetben 2026. február 19-én.
Európa aggódik, Donald Trump teljesen átszervezheti a NATO-t

Több európai katonai forrás is megerősítette, hogy az amerikai elnök a csapatai kivonását fontolgatja Németországból, sőt az is felmerült, hogy különmegállapodást köt Oroszországgal a keleti államokkal kapcsolatban.

Németországban attól tartanak, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kivonhatja az amerikai csapatokat az országból – írja a The Telegraph híradása nyomán az Index. A cikk szerint Donald Trump a NATO radikális átszervezésének lehetőségét fontolgatja.

A lap azt írja, Németországban tárgyalják Donald Trump követelését a NATO-tagok pénzügyi hozzájárulásának növeléséről, miközben információk szerint az amerikai elnök már 2025-ös hivatalba való visszatérése óta mérlegeli az amerikai csapatok kivonását Németország területéről.

Hangsúlyozzák, hogy egy hasonló lépés hatással lehet a szövetség egységére és Németország biztonságára is. A Trump által vizsgált javaslatok szerint azok a NATO-szövetségesek, melyek nem tudják a katonai kiadásaikat a GDP 5 százalékára növelni, kizárhatók lehetnek a kulcsfontosságú döntéshozatalból.

A döntéshozatalból való kizárás magában foglalja a szövetség bővítését, a közös műveleteket, sőt akár a kölcsönös védelem aktiválását is az 5. cikkely alapján.

Jelenleg a NATO-tagállamoknak a GDP-jük legalább 2 százalékát kell védelmi kiadásokra költeniük, Donald Trump viszont ennél is többet követel. A NATO átalakítására vonatkozó terveket a várakozások szerint később, egy Ankarai csúcstalálkozón mutathatják be.

Nem minden ország kész azonban elfogadni a kiadások növelését célzó követelést, különösen Németország, amely 2025-ben a GDP-je mintegy 2 százalékát fordította védelemre. A Bild cikke felhívja rá a figyelmet, hogy

Donaltd Trump csapatkivonási tervei egybeesnek az Alternative für Deutschland (AfD) javaslatával, amely szerint Berlinnek meg kellene szabadulnia az amerikai jelenléttől.

Korábban a The Times magas rangú európai tisztviselőkre hivatkozva arról írt, hogy Európában növekszik az aggodalom: az Egyesült Államok magára hagyhatja NATO-szövetségeseit, és megállapodást köthet Oroszországgal. Az európai országok attól tartanak, hogy Donald Trump megtagadhatja a szövetségesek védelmét, ha Oroszország megtámadná területüket.

Egy brit katonai forrás szintén amiatt aggódik, hogy az USA visszautasíthatja a NATO keleti szárnyának védelmét egy esetleges támadás esetén. A lap kiemelte, hogy ezek az aggodalmak ugyanazon a napon hangzottak el, amikor az Egyesült Államok azt fontolgatta, hogy az Ukrajnának szánt kulcsfontosságú erőforrásokat a Közel-Keletre irányítja át.

Döntő lehet a budapesti 1-es számú választókerület végeredménye
Döntő lehet a budapesti 1-es számú választókerület végeredménye
Az V. kerületi központú, de összesen hat kerületből is részeket tartalmazó budapesti 1-es számú egyéni választókerületet meg kell nyernie a Tisza Pártnak, ha többséget akar az Országgyűlésben – véli az elemző, aki szerint a tiszás Tanács Zoltán és a fideszes Fazekas Csilla mellett még a DK-s Herfort Marietta kaphat számottevő mennyiségű szavazatot.
 

Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.

Kiszivárgott, Trump és Netanjahu már mindent eltervezett: ezen a váratlan fordulaton bukott el a titkos háború

Kiszivárgott, Trump és Netanjahu már mindent eltervezett: ezen a váratlan fordulaton bukott el a titkos háború

Az Egyesült Államok végleg leállította azt a titkos hadműveletet, amelynek keretében kurd fegyveres csoportok indítottak volna szárazföldi inváziót Irán ellen.

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

