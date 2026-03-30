Európa aggódik, Donald Trump teljesen átszervezheti a NATO-t

Németországban attól tartanak, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kivonhatja az amerikai csapatokat az országból – írja a The Telegraph híradása nyomán az Index. A cikk szerint Donald Trump a NATO radikális átszervezésének lehetőségét fontolgatja.

A lap azt írja, Németországban tárgyalják Donald Trump követelését a NATO-tagok pénzügyi hozzájárulásának növeléséről, miközben információk szerint az amerikai elnök már 2025-ös hivatalba való visszatérése óta mérlegeli az amerikai csapatok kivonását Németország területéről.

Hangsúlyozzák, hogy egy hasonló lépés hatással lehet a szövetség egységére és Németország biztonságára is. A Trump által vizsgált javaslatok szerint azok a NATO-szövetségesek, melyek nem tudják a katonai kiadásaikat a GDP 5 százalékára növelni, kizárhatók lehetnek a kulcsfontosságú döntéshozatalból.

A döntéshozatalból való kizárás magában foglalja a szövetség bővítését, a közös műveleteket, sőt akár a kölcsönös védelem aktiválását is az 5. cikkely alapján.

Jelenleg a NATO-tagállamoknak a GDP-jük legalább 2 százalékát kell védelmi kiadásokra költeniük, Donald Trump viszont ennél is többet követel. A NATO átalakítására vonatkozó terveket a várakozások szerint később, egy Ankarai csúcstalálkozón mutathatják be.

Nem minden ország kész azonban elfogadni a kiadások növelését célzó követelést, különösen Németország, amely 2025-ben a GDP-je mintegy 2 százalékát fordította védelemre. A Bild cikke felhívja rá a figyelmet, hogy

Donaltd Trump csapatkivonási tervei egybeesnek az Alternative für Deutschland (AfD) javaslatával, amely szerint Berlinnek meg kellene szabadulnia az amerikai jelenléttől.

Korábban a The Times magas rangú európai tisztviselőkre hivatkozva arról írt, hogy Európában növekszik az aggodalom: az Egyesült Államok magára hagyhatja NATO-szövetségeseit, és megállapodást köthet Oroszországgal. Az európai országok attól tartanak, hogy Donald Trump megtagadhatja a szövetségesek védelmét, ha Oroszország megtámadná területüket.

Egy brit katonai forrás szintén amiatt aggódik, hogy az USA visszautasíthatja a NATO keleti szárnyának védelmét egy esetleges támadás esetén. A lap kiemelte, hogy ezek az aggodalmak ugyanazon a napon hangzottak el, amikor az Egyesült Államok azt fontolgatta, hogy az Ukrajnának szánt kulcsfontosságú erőforrásokat a Közel-Keletre irányítja át.