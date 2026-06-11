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Kanye West amerikai rapper meglepetésvendégkéntfellép a Coachella-völgyi Zenei és Művészeti Fesztiválon a kaliforniai Indióban 2019. április 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Etienne Laurent

Álom marad Kanye West prágai koncertje, már akinek

Infostart / MTI

Elmarad Kanye West amerikai rapper július 25-re tervezett prágai koncertje – közölték csütörtökön Prágában.

„Megerősíthetem, hogy erre a koncertre a Chuchle Arénában (prágai lóversenypálya) nem kerül sor, együttműködésünket a rendezőkkel megszüntettük” – mondta Zuzana Rambová, a lóversenypálya igazgatója a CTK hírügynökségnek.

A Ye néven is ismert amerikai rapper prágai fellépését idén tavasszal jelentette be a HUGO Productions rendezőiroda. A koncert lemondásának okait a lóversenypálya igazgatója nem közölte.

A HUGO Productions rendezőirodát Hugo Varga alapította, aki Szlovákiában a Rubicon zenei fesztivált szervezte, amelyen az amerikai rappernek tavaly kellett volna fellépnie, de akkor az egész fesztivált lemondták.

A 48 éves amerikai zenész, aki korábban igen népszerű volt eredeti zenéje és sikeres fellépései miatt, az utóbbi években számos rajongóját és szerződését elveszítette antiszemita és fajgyűlölő kirohanásai nyomán. Koncertjeit számos európai országban lemondták.

Prágai fellépése ellen a városvezetésben erős pozíciókkal rendelkező Kalózok párt képviselői szólaltak fel először, majd a csehországi zsidó hitközségek vezetősége és számos civil aktivista is tiltakozott ellene.

„Kanye West fellépésére Prágában nincs hely. Pont. Ennyi. Nem engedhetjük meg, hogy a kultúrával visszaéljenek, és gyűlöletkeltő ideológiákat propagáljanak. A koncert megtartását Prága területén határozottan elutasítjuk” – nyilatkozott Jaromír Beránek, a főpolgármester kalózpárti helyettese a sajtónak.

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