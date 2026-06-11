Felborítja Budapest közlekedését a csütörtöki és szombati Metallica-koncert – itt vannak a részletek

A Puskás Arénában rendeznek nagyszabású koncertet június 11-én, csütörtökön és június 13-án, szombaton 19 órától. A stadion környékén már 17 órától várhatóan 23 óráig számos közlekedési változásra, lezárásra kell számítani – írja közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK azt kéri, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel közelítsék meg. A BKK elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló kötöttpályás közlekedési eszközök – az M2-es és az M4-es metró, valamint a sűrűbben közlekedő 1-es villamos – igénybevételét javasolja.

Gyalog a stadion nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló eljutási idővel a Keleti pályaudvartól a Verseny utcán át is megközelíthető

– emeli ki a BKK. A stadionba a Dózsa György út felől és a Stefánia út felől lehet belépni. A stadion gyalog nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló eljutási idővel a Keleti pályaudvartól, a Verseny utcán át is megközelíthető.

A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK kéri a koncertre igyekvőket, hogy a megszokottnál sűrűbben közlekedő közösségi közlekedési járatokkal, elsősorban az M2-es és az M4-es metróval, valamint az 1-es villamossal közelítsék meg az arénát:

a belváros felől az M2-es vagy az M4-es metróval a Keleti pályaudvar állomásnál leszállva, majd a Verseny utcán és a Dózsa György úton át gyalog;

az Örs vezér tere felől az M2-es metróval a Puskás Ferenc Stadion állomásnál leszállva, majd a Kerepesi úton és a Dózsa György úton át gyalog;

az 1-es villamossal utazóknak a Stefánia úti kapuk (IX., X., XIII.) az Egressy út / Hungária körút megállóhelytől az Egressy úton keresztül gyalog, a Dózsa György úti kapuk (III., VI.) a Puskás Ferenc Stadion M megállóhelytől a Kerepesi úton és a Dózsa György úton át gyalog;

a Thököly úton közlekedő autóbuszokkal a Dózsa György úti kapuk (III., VI.) a Reiner Frigyes park megállónál leszállva, majd gyalog a Dózsa György úton át érhetők el, a Stefánia úti kapuk (IX., X., XIII.) pedig a Stefánia út / Thököly út megállóhelytől gyalog a Stefánia úton.

Várhatóan lezárják

18:00 és 23:30 között a Dózsa György utat a Verseny utca és a Kerepesi út között, valamint a Verseny utcát;

22:30 és 23:30 között az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között, valamint a Stefánia utat a Hungária körút és a Thököly út között.

Támogatva a koncertre való eljutást és a hazajutást, a BKK az alábbi közösségi közlekedési változásokkal segíti a közlekedőket:

a koncertet követően, illetve szombaton a koncert előtt is a megszokottnál sűrűbben indul az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos;

a Thököly úton közlekedő buszok mindegyike megáll 17 órától üzemzárásig a Reiner Frigyes park és a Thököly út / Stefánia út megállóhelyen.

A lezárások miatt várhatóan a következő közlekedési változásokra kell számítani:

18:00 és üzemzárás között:

a 30-as autóbusz mindkét irányban a Thököly út – Dózsa György út útvonalon közlekedik, nem érinti a Verseny utcai megállót;

a 75-ös és a 77-es trolibuszra a Puskás Ferenc Stadionnál csak a Hungária körúton, a Kerepesi út előtti trolivégállomáson vagy a 901-es busz Óbuda irányú megállóhelyén lehet felszállni.

22:30 és üzemzárás között a Stefánia út lezárása miatt