Belharcok és stratégiai nyitás a felvidéki magyar politikában

Őry Péter szerint a pártban nem minden szinten ment végbe az a „korszakváltás”, amelyet Gubík László a 2024-es megválasztása után meghirdetett. Különösen a Nagyszombat megyei jelöltállításokat bírálta, és úgy vélte, a szükséges szerkezeti és személyi változások több régióban elmaradtak. Lemondását politikai gesztusnak nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a Magyar Szövetség tagja marad.

Gubík László pártelnök igyekezett csillapítani a kedélyeket. Azt mondta, Őry alapvetően egyetért a párt országos politikájával, de elégedetlen a változások ütemével néhány járásban. A pártelnök szerint az alelnök távozása nem jelent irányváltást, és továbbra is számítanak rá a párt munkájában.

Politikai elemzők szerint a vita valójában arról szól, hogy milyen irányba induljon el a parlamenten kívül rekedt Magyar Szövetség.

A párt a tavalyi európai parlamenti választáson sem tudott áttörést elérni, és továbbra is az a kérdés foglalkoztatja, hogyan tudná újra megszólítani a szlovákiai magyar választókat.

A belső feszültségeket tovább növeli, hogy a Magyar Szövetség az elmúlt hónapokban látványosan nyitott a szlovák demokratikus ellenzék irányába. Ez a nyitás komoly irányváltást jelent, hiszen a Magyar Szövetség vezetése most először jelentette ki egyértelműen, hogy a jövőben a politikai változást akaró oldalon képzeli el magát, és kategorikusan kizárta a választások utáni együttműködést Robert Fico pártjával, a Smerrel. A Magyar Szövetség egyeztetéseket folytatott a Progresszív Szlovákiával, de más pártokkal is kapcsolatot keres.

Ez a stratégia azonban nem mindenhol talál támogatásra a párton belül és a szlovákiai magyar közvéleményben sem. A felvidéki magyar sajtóban megjelent kommentárok arra figyelmeztetnek: kérdéses, hogy az ellenzéki Progresszív Szlovákiával való flörtölés mennyire lesz kifizetődő Dél-Szlovákiában, ahol a liberális értékrend sok helyen még idegenül hat.

A pártvezetés szerint ugyanakkor a politikai elszigeteltségből csak szélesebb szövetségi politikával lehet kitörni.

A következő nagy próbatételt az októberi önkormányzati és megyei választások jelentik. Ezeken a Magyar Szövetség hagyományosan erős pozíciókkal rendelkezik a dél-szlovákiai régiókban, ezért a választás eredménye fontos visszajelzés lesz arról, hogy működik-e a Gubík László által meghirdetett megújulási stratégia. A mostani belső viták ugyanakkor azt mutatják, hogy a párt még keresi az egyensúlyt a hagyományos regionális erőközpontok és az új politikai irányvonal között. Őry Péter lemondása önmagában valószínűleg nem rengeti meg a pártot, de ráirányította a figyelmet arra, hogy a felvidéki magyar politika legerősebb szereplője még mindig a saját jövőjének meghatározásával van elfoglalva – alig néhány hónappal a helyhatósági választások előtt.