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Menyhárt József, a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke (b), Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke (b2) és Farkas Iván, a párt gazdasági és régiófejlesztési alelnöke (b3), jobbról Bugár Béla, a Most-Híd szlovák-magyar vegyespárt elnöke (j) és Bastrnák Tibor, a párt elnökségének tagja, szlovák parlamenti képviselő (j2) a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) és a Most-Híd párt vezetői részvételével, az őszi megyei választásokon való együttműködés lehetőségeiről tartott megbeszélésen az MKP pozsonyi székházában 2017. április 26-án.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Belharcok és stratégiai nyitás a felvidéki magyar politikában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Újabb belső konfliktus került felszínre a szlovákiai magyar politikát képviselő Magyar Szövetségben. A Gubík László vezette párt országos alelnöke, Őry Péter június elején lemondott valamennyi országos és járási tisztségéről, bár a pártból nem lépett ki. A döntés hátterében elsősorban az őszi önkormányzati és megyei választások előkészítése, valamint a jelöltállítás körüli viták állnak.

Őry Péter szerint a pártban nem minden szinten ment végbe az a „korszakváltás”, amelyet Gubík László a 2024-es megválasztása után meghirdetett. Különösen a Nagyszombat megyei jelöltállításokat bírálta, és úgy vélte, a szükséges szerkezeti és személyi változások több régióban elmaradtak. Lemondását politikai gesztusnak nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a Magyar Szövetség tagja marad.

Gubík László pártelnök igyekezett csillapítani a kedélyeket. Azt mondta, Őry alapvetően egyetért a párt országos politikájával, de elégedetlen a változások ütemével néhány járásban. A pártelnök szerint az alelnök távozása nem jelent irányváltást, és továbbra is számítanak rá a párt munkájában.

Politikai elemzők szerint a vita valójában arról szól, hogy milyen irányba induljon el a parlamenten kívül rekedt Magyar Szövetség.

A párt a tavalyi európai parlamenti választáson sem tudott áttörést elérni, és továbbra is az a kérdés foglalkoztatja, hogyan tudná újra megszólítani a szlovákiai magyar választókat.

A belső feszültségeket tovább növeli, hogy a Magyar Szövetség az elmúlt hónapokban látványosan nyitott a szlovák demokratikus ellenzék irányába. Ez a nyitás komoly irányváltást jelent, hiszen a Magyar Szövetség vezetése most először jelentette ki egyértelműen, hogy a jövőben a politikai változást akaró oldalon képzeli el magát, és kategorikusan kizárta a választások utáni együttműködést Robert Fico pártjával, a Smerrel. A Magyar Szövetség egyeztetéseket folytatott a Progresszív Szlovákiával, de más pártokkal is kapcsolatot keres.

Ez a stratégia azonban nem mindenhol talál támogatásra a párton belül és a szlovákiai magyar közvéleményben sem. A felvidéki magyar sajtóban megjelent kommentárok arra figyelmeztetnek: kérdéses, hogy az ellenzéki Progresszív Szlovákiával való flörtölés mennyire lesz kifizetődő Dél-Szlovákiában, ahol a liberális értékrend sok helyen még idegenül hat.

A pártvezetés szerint ugyanakkor a politikai elszigeteltségből csak szélesebb szövetségi politikával lehet kitörni.

A következő nagy próbatételt az októberi önkormányzati és megyei választások jelentik. Ezeken a Magyar Szövetség hagyományosan erős pozíciókkal rendelkezik a dél-szlovákiai régiókban, ezért a választás eredménye fontos visszajelzés lesz arról, hogy működik-e a Gubík László által meghirdetett megújulási stratégia. A mostani belső viták ugyanakkor azt mutatják, hogy a párt még keresi az egyensúlyt a hagyományos regionális erőközpontok és az új politikai irányvonal között. Őry Péter lemondása önmagában valószínűleg nem rengeti meg a pártot, de ráirányította a figyelmet arra, hogy a felvidéki magyar politika legerősebb szereplője még mindig a saját jövőjének meghatározásával van elfoglalva – alig néhány hónappal a helyhatósági választások előtt.

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Belharcok és stratégiai nyitás a felvidéki magyar politikában

Újabb belső konfliktus került felszínre a szlovákiai magyar politikát képviselő Magyar Szövetségben. A Gubík László vezette párt országos alelnöke, Őry Péter június elején lemondott valamennyi országos és járási tisztségéről, bár a pártból nem lépett ki. A döntés hátterében elsősorban az őszi önkormányzati és megyei választások előkészítése, valamint a jelöltállítás körüli viták állnak.
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