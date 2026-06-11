Leváltott egy kulcsfontosságú vezetőt Kapitány István miniszter

Az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában a jövőben fontos szerepet játszó Magyar Fejlesztési Bank vezetésében változás történt: a bank elnök-vezérigazgatói feladatait a jövőben Gerendás János látja el – írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán.

Gerendás Kovács Zsoltot váltja, a Magyar Posta Biztosító korábbi vezérigazgatója háromnegyed évig volt az MFB élén, szeptember 30-i hatállyal váltotta elődjét, Katona Bencét a Telex összefoglalója szerint.

Mint Kapitány István írta, a vezérigazgató kinevezésével egyidejűleg új, átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot is felállítanak. „Az új vezetőség feladata hatalmas lesz, hiszen az uniós pénzek hazahozatalában kulcsszerepet fog játszani az intézmény. Emellett természetesen feladata az MFB-nek, hogy a vállalkozások versenyképességének javításában, a beruházások támogatásában és a magyar gazdaság hosszú távú fejlődésének elősegítésében is fontos szerepet játsszon” – fogalmazott a miniszter, aki szerint

az új vezető első feladata egy átfogó audit mellett az EU-források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.

Kapitány István ismertetése szerint Gerendás János több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik. A Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai, majd statisztikai igazgatójaként kiemelt fontosságú és nagy létszámú szakmai szervezeteket vezetett. Ezekben a pozíciókban részt vett a monetáris politika alakításában, majd meghatározó szerepet vállalt a hazai pénzügyi és felügyeleti statisztikák elkésztésében, a pénzügyi rendszer működését támogató adat- és információs rendszerek fejlesztésében, valamint nemzetközi szakmai fórumokon is képviselte Magyarországot. Korábbi kormányzati és piaci szerepköreiben egyaránt bizonyította stratégiai szemléletét és vezetői képességeit.