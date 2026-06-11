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2021. október 17-én Rómában készített kép Patrick Bruel francia énekes-színészrõl, akit szexuális zaklatás gyanúja miatt Párizsban õrizetbe vettek 2026. június 8-án.
Nyitókép: Domenico Stinellis

Nemi erőszak miatt eljárás indult a híres színész ellen

Infostart / MTI

Hivatalosan is eljárás indult Patrick Bruel francia énekes és színész ellen nemi erőszak, nemi erőszak kísérlete, valamint szexuális zaklatások gyanúja miatt szerda este. Négy ügyben nyomoznak, de tizennyolc másik ügy is terítéken van.

A hétfőn őrizetbe vett 67 éves sztár ellen négy különböző ügyben emeltek vádat, de rendőri felügyelet mellett szabadlábra helyezték, miután a vizsgálóbíró elutasította az ügyészség előzetes letartóztatásra vonatkozó kérelmét.

Az énekes-színész ellen négy ügyben folyik nyomozás:

egy 2008-ban a Párizshoz közeli Neuilly-sur-Seine-ben elkövetett nemi erőszak, egy 2010-es brüsszeli nemi erőszak kísérlete, egy 2019-ben a dél-franciaországi Perpignanban elkövetett szexuális zaklatás és bántalmazás, valamint egy 2019-ben a korzikai Ajaccióban történt szexuális zaklatás miatt.

Négy másik ügyben - egy 2012-ben a breton Dinard-ban elkövetett nemi erőszak, egy 2015-ben a déli L'Isle-sur-la-Sorgue-ban történt nemi erőszak, egy 2010-ben és egy 2011-ben Neuilly-sur-Seine-ben elkövetett nemi erőszak kísérlete, valamint egy 2019-ben a svájci Nyonban történt szexuális zaklatás - Patrick Bruelt a gyanúsított és a tanú közötti, úgynevezett „jogi képviselővel rendelkező tanú" státuszba helyezte az igazságszolgálatás a vizsgálat idejére. Ez azt jelenti, hogy az eljárásban ugyan meggyanúsították, de közvetlenül nem vádolták meg bűncselekmény elkövetésével.

Egy ügyben pedig, egy 2000-ben a délkelet-franciaországi Grenoble-ban elkövetett nemi erőszak esetében, elévülést állapított meg az igazságszolgáltatás.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a művész nem hagyhatja el Franciaország területét, nem léphet kapcsolatba a sértettekkel és családtagjaikkal, illetve nem mehet el hozzájuk, és nem látogathat masszázsszalonokat.

Patrick Bruelnek ezenkívül kötelező jelleggel pszichológiai kezelésre kell járnia, valamint félmillió eurós (csaknem 180 millió forintos) óvadékot kell befizetnie.

„Az eljárás elején vagyunk, ahogy a vizsgálatoknak is a kezdetén. Patrick Bruel természetesen részt vesz a nyomozás minden szakaszában, és az igazságügyi hatóságok rendelkezésére áll” – mondta egyik ügyvédje, Fanny Colin a sztár elleni vádemelésről döntő vizsgálóbíró előtti meghallgatást követően.

Patrick Bruel hétfő óta 48 órát töltött rendőrségi őrizetben, ahol a bűnügyi rendőrség nyomozói hallgatták ki.

Szerda reggel az ügyészség indítványozta a sztár elleni vádemelést kilenc feltételezett sértettet érintő nemi erőszak, nemi erőszak kísérlete, szexuális bántalmazás és szexuális zaklatás miatt, 2000 és 2019 között elkövetett kilenc cselekmény miatt - sorolta közleményében az ügyészség.

A vádhatóság által azonosított feltételezett áldozatok közül négyen nyújtottak be kártérítési igényt olyan panaszokkal kapcsolatban, amelyeket korábban elutasított az igazságszolgáltatás.

Az ügyészség 13 további olyan feljelentést is csatolt a nyomozati anyaghoz, amelyek 1992 szeptembere és 2008 szeptembere között elkövetett nemi erőszakra, nemi erőszak kísérletére, szexuális bántalmazásra és szexuális zaklatásra vonatkoznak, bár azok valószínűsíthetően már elévültek.

A panaszok összevonásának célja annak ellenőrzése, hogy tényleg elévültek-e, valamint a Patrick Bruel ellen felhozott vádak átfogó megértése – jelezte a vádhatóság.

A franciák egyik kedvenc színésze és népszerű slágerek előadója elleni, nemi erőszakkal kapcsolatos franciaországi feljelentések sora és egy belgiumi nyomozás hetek óta vezető téma a francia médiában. Patrick Bruel tagad minden ellene felhozott vádat.

Az énekes-színész „több héttel ezelőtt jelezte, hogy az igazságszolgáltatás rendelkezésére áll, hogy végre válaszolhasson a jogi eljárás keretein belül, a megfelelő hatóság előtt” – írták hétfőn közleményükben ügyvédei, Christophe Ingrain, Céline Lasek és Fanny Colin.

„Minden kérdésre válaszolni fog a nyomozóknak, és átad minden szükséges elemet, hogy bizonyítsa ártatlanságát” – tették hozzá.

A hatalmas közéleti nyomás és a fellépéseinek helyszínén rendezett tüntetések miatt a 67 éves francia sztár pénteken bejelentette, hogy lemondja a nagy részét a következő turnéjának, amely június közepén Párizsban kezdődött volna, hogy aztán a nyári fesztiválokon folytatódjon.

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