Újabb CAF villamos állt forgalomba Budapesten

A központ tájékoztatása szerint a flotta további elemei folyamatosan érkeznek Budapestre és állnak majd forgalomba, 40 százalék fölé emelve az alacsonypadlós villamosok arányát a fővárosban. A fejlesztés révén az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán is tovább növekedhet a CAF villamosok száma.

Az összes új szerelvény megérkezése és az európai uniós infrastruktúrafejlesztési források megszerzése esetén a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak. A BKK és a BKV ezen kívül vizsgálja a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastrukturális feltételeit is.

A központ közölte, hogy az új járművek fogadásához és a hálózat további korszerűsítéséhez elengedhetetlenek bizonyos infrastrukturális beruházások, többek között az áramellátás fejlesztése, vonali és végállomási átépítések, valamint a kocsiszíni kiszolgálás bővítése.