Elvérzett az FTC a BL-elődöntőben, oda a címvédés

A címvédő FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata ötméteresekkel 13-11-es vereséget szenvedett csütörtökön a spanyol Barceloneta együttesétől a Bajnokok Ligája máltai négyes döntőjének első elődöntőjében.

A Burián Gergelyt foglalkoztató és a Vigvári Vincét sérülés miatt nélkülöző spanyolok a sikerükkel megszakították a magyar csapat sorozatát, ugyanis a ferencvárosiak egymást követő a harmadik végső sikerükre hajtottak. A Barceloneta 2014-es győzelme óta hetedik alkalommal jutott a legjobb négy közé a BL-ben, de most először került a fináléba.

A zöld-fehérek a szombati bronzmérkőzésen a Zalánki Gergőt, illetve Angyal Dánielt foglalkoztató görög Olimpiakosz és a 11-szeres győztes olasz Pro Recco összecsapásának vesztesével találkoznak.

Bajnokok Ligája, négyes döntő (Málta), férfiak, elődöntő:

Barceloneta (spanyol) - FTC-Telekom Waterpolo 13-11 (3-2, 3-1, 1-3, 2-3, 4-2) - ötméteresekkel

gólszerzők: Velotto 4, Biel 3, Echenique, Tahull 1-1, illetve Manhercz, Fekete 2-2, Di Somma, Jansik Sz., Mandic, Vigvári Ve., Argiropulosz 1-1