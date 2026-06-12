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2026. június 12. péntek Villő
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A 23. labdarúgó-világbajnokság bajnoki trófeája a torna nemzetközi sajtóközpontjának megnyitóünnepségén a Texas állambeli Dallasban 2026. június 1-jén. A világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi június 11. és július 19. között tizenhat városban, 48 csapat részvételével.
Nyitókép: MTI/AP/Tony Gutierrez

A másik házigazda is bemutatkozik a foci-vb-n, BL-döntőznek a Fradi női pólósai – sport a tévében

Infostart / MTI

A Forma–1-es Katalán Nagydíj, országúti és hegyikerékpár, röplabda, darts, golf és motorsport is szerepel a pénteki élő kínálatban.

M4 Sport

13.30 és 17.00: Forma–1, Katalán Nagydíj, 1. és 2. szabadedzés

15.00: Forma–3, Katalán Nagydíj, időmérő edzés, Barcelona

15.45: Forma–2, Katalán Nagydíj, időmérő edzés, Barcelona

21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Kanada–Bosznia-Hercegovina, Toronto

Duna World

15.45: Országúti kerékpár, Tour Auvergne Rhone-Alpes, 6. szakasz

17.30: Röplabda, női Európa-liga, Magyarország–Észtország, Kecskemét

21.00: Vízilabda, női Bajnokok Ligája, döntő, Ferencváros–Olympiakosz, Gzira

Sport 1

12.00: Darts, világkupa, Frankfurt

Sport 2

15.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok

19.00: Darts, világkupa, Frankfurt

Eurosport 1

15.20: Országúti kerékpár, Tour Auvergne Rhone-Alpes, 6. szakasz

17.15: Hegyikerékpár, világkupa, Leogang, női cross country

18.15: Hegyikerékpár, világkupa, Leogang, férfi cross country

Eurosport 2

21.00: Golf, PGA Tour, Canada Open, 2. nap, Toronto

Arena 4

10.15 és 15.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Misano, SBK, 1. és 2. szabadedzés

13.15: Motorsport, Superbike-világbajnokság, WCR, superpole, Misano

14.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, SPB, superpole, Misano

16.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, SSP, superpole, Misano

20.45: Ketrecharc, Hexagone MMA, Lyon

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Kezdőlap    Sport    A másik házigazda is bemutatkozik a foci-vb-n, BL-döntőznek a Fradi női pólósai – sport a tévében

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sport a tévében

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