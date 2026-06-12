A másik házigazda is bemutatkozik a foci-vb-n, BL-döntőznek a Fradi női pólósai – sport a tévében

M4 Sport
13.30 és 17.00: Forma–1, Katalán Nagydíj, 1. és 2. szabadedzés
15.00: Forma–3, Katalán Nagydíj, időmérő edzés, Barcelona
15.45: Forma–2, Katalán Nagydíj, időmérő edzés, Barcelona
21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Kanada–Bosznia-Hercegovina, Toronto
Duna World
15.45: Országúti kerékpár, Tour Auvergne Rhone-Alpes, 6. szakasz
17.30: Röplabda, női Európa-liga, Magyarország–Észtország, Kecskemét
21.00: Vízilabda, női Bajnokok Ligája, döntő, Ferencváros–Olympiakosz, Gzira
Sport 1
12.00: Darts, világkupa, Frankfurt
Sport 2
15.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok
19.00: Darts, világkupa, Frankfurt
Eurosport 1
15.20: Országúti kerékpár, Tour Auvergne Rhone-Alpes, 6. szakasz
17.15: Hegyikerékpár, világkupa, Leogang, női cross country
18.15: Hegyikerékpár, világkupa, Leogang, férfi cross country
Eurosport 2
21.00: Golf, PGA Tour, Canada Open, 2. nap, Toronto
Arena 4
10.15 és 15.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Misano, SBK, 1. és 2. szabadedzés
13.15: Motorsport, Superbike-világbajnokság, WCR, superpole, Misano
14.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, SPB, superpole, Misano
16.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, SSP, superpole, Misano
20.45: Ketrecharc, Hexagone MMA, Lyon