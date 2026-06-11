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Vlagyimir Putyin orosz elnök a globális atomenergetikai fórum csúcsszintű tanácskozásán a moszkvai Összoroszországi Kiállítási Központban 2025. szeptember 25-én, a kezdőnapon. A nemzetközi rendezvény szeptember 28-ig tart.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Jevgenyija Novozsenyina

Putyin „az év legfontosabb” orosz belpolitikai eseményről egyeztetett

Infostart / MTI

Vlagyimir Putyin orosz elnök megvitatta az orosz biztonsági tanács állandó tagjaival csütörtökön a szeptemberi parlamenti választások előkészítése és lebonyolítása során alkalmazandó közbiztonsági intézkedéseket.

A témában Vlagyimir Kolokolcev belügyminiszter tartott beszámolót, amelyet nem hoztak nyilvánosságra. Putyin a választásokat a legfontosabb idei belpolitikai eseménynek nevezte.

Oroszországban a tervek szerint szeptember 18-20. között tartanak parlamenti, regionális és helyhatósági választásokat. A 450 parlamenti mandátum sorsa fele-fele arányban pártlistán, illetve egyéni választókörzetekben dől el.

Ella Pamfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke május 28-án bejelentette, hogy 12 politikai párt jogosult aláírásgyűjtés nélkül részt venni a szövetségi parlament képviselő-választásán. Az igazságügyi minisztérium adataira hivatkozva azt mondta, hogy Oroszországban 20 bejegyzett politikai párt működik, amelyek közül 18 jogosult részt venni különböző szintű választásokon.

Az ukrajnai háború kezdete óta több politikai és társadalmi szervezet, valamint tömegtájékoztatási eszköz tevékenységét betiltották.

Dmitrij Medvegyev, az Egységes Oroszország elnöke június 9-én bejelentette, hogy a kormánypárt a „különleges hadművelet” több mint 480 veteránját indítja el a választásokon.

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