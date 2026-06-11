Putyin „az év legfontosabb” orosz belpolitikai eseményről egyeztetett

A témában Vlagyimir Kolokolcev belügyminiszter tartott beszámolót, amelyet nem hoztak nyilvánosságra. Putyin a választásokat a legfontosabb idei belpolitikai eseménynek nevezte.

Oroszországban a tervek szerint szeptember 18-20. között tartanak parlamenti, regionális és helyhatósági választásokat. A 450 parlamenti mandátum sorsa fele-fele arányban pártlistán, illetve egyéni választókörzetekben dől el.

Ella Pamfilova, az orosz központi választási bizottság elnöke május 28-án bejelentette, hogy 12 politikai párt jogosult aláírásgyűjtés nélkül részt venni a szövetségi parlament képviselő-választásán. Az igazságügyi minisztérium adataira hivatkozva azt mondta, hogy Oroszországban 20 bejegyzett politikai párt működik, amelyek közül 18 jogosult részt venni különböző szintű választásokon.

Az ukrajnai háború kezdete óta több politikai és társadalmi szervezet, valamint tömegtájékoztatási eszköz tevékenységét betiltották.

Dmitrij Medvegyev, az Egységes Oroszország elnöke június 9-én bejelentette, hogy a kormánypárt a „különleges hadművelet” több mint 480 veteránját indítja el a választásokon.