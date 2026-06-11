ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.45
usd:
308.62
bux:
133047.63
2026. június 11. csütörtök Barnabás
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök újságírói kérdésre válaszol, amint rendeleteket ír alá a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. június 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Shawn Thew

Trump: az Egyesült Államok „ma este rendkívül keményen” lecsap Iránra

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy az Egyesült Államok „ma este rendkívül keményen” le fog csapni Iránra.

A közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Washington a „nem túl távoli jövőben teljes ellenőrzést gyakorol Irán olaj- és gázipara felett, beleértve a kulcsfontosságú Hárg szigetet is”.

A bejegyzés azt követően jelent meg, hogy az Egyesült Államok és Irán a tűzszünet ellenére második napja folytatta a támadásokat.

A legutóbbi amerikai támadások Iránban csütörtök reggelig tartottak, intenzívebbnek és kiterjedtebbnek tűntek, mint az előző nap. Irán alig adott ki információt a károk mértékéről, és közölte, hogy - az előző naphoz hasonlóan – visszalőtt Kuvait, Bahrein és Jordánia felé. Az amerikai hadsereg folytatta az iráni kikötők blokádját, és csütörtökön közölte, hogy rakétákat lőtt ki egy iráni olajat szállító tartályhajó megsemmisítésére.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Trump: az Egyesült Államok „ma este rendkívül keményen” lecsap Iránra

egyesült államok

donald trump

irán

közel-kelet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Örülhetnek a napelemesek: meghosszabbította a lakossági pályázat határidejét a kormány

Örülhetnek a napelemesek: meghosszabbította a lakossági pályázat határidejét a kormány
Megkönnyebbülhetnek, akik már megkezdték a lakossági napelemes beruházásukat, de bajban voltak a június 15-i határidő miatt, mert szeptember 30-ig befejezhetik a beruházást, mert meghosszabbította a kormány a határidőt.
 

Két lépcsőben újítja meg a kormány a kórházi klímákat – itt vannak a részletek és az intézmények listája

„Rajta vagyunk az állami vagyon visszaszerzésén” – kormányszóvivői sajtótájékoztató Magyar Péterrel

A kórházi klímákról posztolt megdöbbentő részleteket az egészségügyi miniszter

Jön a vagyonadó: Magyar Péter üzent a kormányülés után

A magyar szakszervezetek is „ránéznének” az Európai Unió pénzeire

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.11. csütörtök, 18:00
Dénes Ferenc sportközgazdász
Dénes Tamás az InfoRádió főmunkatársa, futballtörténész és -szakíró
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kamatot emelt az EKB - Itt vannak a tőzsdei reakciók!

Kamatot emelt az EKB - Itt vannak a tőzsdei reakciók!

A részvénypiaci hangulat alapvetően továbbra is törékeny, két meghatározó téma uralja a tőzsdéket, az egyik a technológiai és mesterséges intelligencia részvények esése, a másik pedig az iráni háború eszkalációja. Az európai részvénypiacok ma felfelé vették az irányt, a régiónkban a magyar és az osztrák részvénypiac is kiemelkedően teljesít - szektorszinten elsősorban a bankpapírok vezetik az emelkedést. Az Európai Központi Bank kamatemelése után valamelyest csökkent az optimizmus az európai részvénypiacokon délután - az EKB 3 éves szünet után emelt először egész pontosan 25 bázispontot -, illetve a Kormányzótanács lefelé módosította a GDP-növekedési várakozásokat és megemelte az inflációs előrejelzéseket a következő évekre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas közlekedési korlátozások jönnek Budapesten: teljesen megbénulhat a stadion környéke

Hatalmas közlekedési korlátozások jönnek Budapesten: teljesen megbénulhat a stadion környéke

A Metallica budapesti koncertjei miatt jelentős forgalmi változásokra és útlezárásokra kell készülni a Puskás Aréna környékén.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will hit Iran 'very hard' tonight and threatens to take Kharg Island

Trump says US will hit Iran 'very hard' tonight and threatens to take Kharg Island

The US president vows to "assume total control" of Iran's oil and gas markets in the "not too distant future". It comes after the US confirmed it struck a ship near Oman after three Indian sailors were killed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 11. 13:54
Lemondott a brit védelmi miniszter
2026. június 11. 13:42
Egymillió autót kellett visszahívni tűzveszély miatt
×
×