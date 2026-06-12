Foci-vb: több csapat is játékoscserére kényszerült sérülések miatt

A címvédő argentin válogatottnál Leonardo Balerdi vádlija még a múlt szombaton sérült meg, a helyére végül Tóth Alex bournemouth-i csapattársa, Marcos Senesi került be Lionel Scaloni szövetségi kapitány döntése alapján. A 29 éves hátvéd eddig háromszor játszott a dél-amerikai válogatottban. Marcos Senesi egyébként a nyáron klubot vált majd, a szintén a Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur csapatához igazol. Az argentinok Algériával, Ausztriával és Jordániával játszanak a J csoportban.

A világbajnokságra tizenkét év után visszatérő Bosznia-Hercegovina együtteséből Nidal Celik dőlt ki, helyette Arjan Malic szerepelhet majd a B csoportban a kanadaiak, a katariak és a svájciak ellen. A 20 esztendős Arjan Malic 2025 óta az osztrák Sturm Graz játékosa, a klubbal egy bajnoki címet nyert.

Ugyancsak cserére kényszerültek a japánok, ugyanis Szoboszlai Dominikék liverpooli klubtársa, Endo Vataru sérülése nem jött rendbe, a helyén így Macsino Suto kap lehetőséget. Előbbi egyúttal bejelentette, többet nem lép pályára a nemzeti csapatban. Macsino Suto eddig 14 meccsen 5 gólt szerzett a japán válogatottban. A 26 éves támadó a német Borussia Mönchengaldbach együttesében futballozik, 32 meccsen 3 gólt szerzett és 1 gólpasszt adott a Bundesliga 2025/2026-is szezonjában. Az ázsiaiak az F csoportban a hollandokkal, a svédekkel és a tunéziaiakkal csatáznak a továbbjutásért az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű, 48 csapatos tornán.