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Nyitókép: Getty Images/ nito100

Tagadta bűnösségét a Morrison’s-nál történt emberölés vádlottja a bíróságon

Infostart / MTI

Nem ismerte el bűnösségét a Fővárosi Törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén az a 29 éves férfi, aki tavaly novemberben a budapesti Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen ököllel úgy megütött egy másik vendéget, hogy az belehalt sérüléseibe.

Az előkészítő ülésen az eljáró ügyész a vádiratot ismertetve elmondta: a 29 éves A. László 2025. november 29-én este, már ittasan érkezett a Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyre, ahol tovább ivott.

A férfi a szórakozóhely dohányzásra kijelölt udvarán rövid szóváltásba keveredett a sértettel. Ennek során a vádlott egy méter távolságból ököllel nagy erővel megütötte a vele szemben álló, kezeit a háta mögött összekulcsolva tartó sértett arcát. Az ütés erejétől a sértett elvesztette egyensúlyát és összegörnyedt. A támadó ekkor még közelebbről, fél méterről ismét nagy erővel megütötte áldozatát, aki ennek következében eszméletét vesztette és a földre zuhant.

A 25 éves sértetten több vendég is megpróbált segíteni, majd a szórakozóhely egészségügyi dolgozója megkezdte a sértett szakszerű ellátását. A helyszínre kiérkező mentők a fiatal férfit kórházba szállították, az életét azonban nem lehetett megmenteni.

A Fővárosi Főügyészség A. Lászlót emberölés bűntettével vádolta meg, és börtönbüntetés, beismerés és a tárgyalásról való lemondás esetén tíz év szabadságvesztés kiszabását indítványozva.

A. László a csütörtöki tárgyaláson nem ismerte el bűnösségét, csak azt, hogy ittas volt és kétszer megütötte a sértetett.

Mivel a vádlott tagadta bűnösség és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, az eljárás rendes tárgyalás keretében az ő vallomásával folytatódott.

A kőművesként dolgozó férfi elmondta, hogy aznap este ötletszerűen döntött úgy, hogy szórakozni megy, így jutott el a nevezett szórakozóhelyre.

Ott megismert három embert, akikkel dohányozni indult az udvarra.

Közben arra lett figyelmes, hogy egy lány lába kibicsaklott, segíteni akart neki, miközben tett egy vicces megjegyzést, amelyen mindketten nevettek. Ekkor azonban valaki hátulról leszólította, káromkodva számon kérve, hogy „mi olyan vicces”. A. László vallomása szerint a sértett azzal vádolta, hogy kinevette a lányt, és arra szólította fel, hogy „tegye fel a kezét”, azaz kihívta verekedni. A. László ott akarta hagyni, ám a sértett tovább erősködött. Ekkor ütötte meg az áldozatot.

A bíró kérdésére azt mondta, hogy soha nem űzött semmilyen küzdősportot és soha nem verekedett.

A bíróság a tárgyaláson ismertette A. Lászlónak az áldozat szüleinek szánt bocsánatkérő levelét, amelyben azt írta, hogy mélységesen megbánta tettét.

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