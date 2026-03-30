Infostart.hu
2026. március 30. hétfő
Map Strait of Hormuz and Persian gulf countries
Nyitókép: 200mm/Getty Images

Irán drasztikus lépésre készülhet, felrúghatja az egyik legfontosabb nukleáris egyezményt

ELŐZMÉNYEK

Az iráni törvényhozás nemzetbiztonsági tanácsának egyik tagja azt mondta, a következő parlamenti ülésen biztosan téma lesz az atomsorompó-szerződésből való kilépés lehetősége.

Az iráni törvényhozás nemzetbiztonsági tanácsának egyik tagja közölte, hogy amint újra össze tud ülni a helyi parlament, azonnal megszavazzák az atomsorompó-szerződésből való kilépést – írja a Portfolio az Iran International beszámolója szerint.

Mohamed Reza Mohszeni-Szani úgy fogalmazott, akár személyesen, akár online tarthatják meg a következő ülést, nem változtat azon, hogy az irániak kilépjenek az egyezményből.

Ha valóban átmegy egy ilyen javaslat a törvényhozáson, Irán hivatalosan is zöld utat kapna az atomfegyverek fejlesztésére.

Az atomsorompó-egyezményt 1968. július elsején írták alá, és két évvel később lépett hatályba. A nemzetközi szerződés célja a nukleáris fegyverek és fegyvertechnológiák terjedésének megakadályozása, a nukleáris energia békés felhasználásának terén az együttműködés elősegítése, továbbá a nukleáris fegyverek leszerelése.

Közben amerikai sajtóhírek szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy egy különleges hadművelet keretében megszerzi és kiszállítja Iránból az ország teljes dúsított uránkészletét. Az offenzíva kiterjesztésére utalhat, hogy az amerikai sajtó szerint a Fehér Ház 200 milliárd dolláros rendkívüli támogatást készül kérni az Irán elleni háború folytatásához.

Az egyik potenciális célpont az iráni olajexportban kulcsszerepet játszó Karg sziget lehet, továbbiak pedig az iráni tengerparti körzetek lehetnek. A szigeten halad át az iráni kőolaj-kivitel 90 százaléka.

Orbán Viktor: egészen riasztó, ami a tiszás energiatervben szerepel

A miniszterelnök szerint a Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.
 

Hatalmas károkat okoztak a hétvégi szélviharok, százmilliókat fizethet az egyik biztosító

Megemelkedtek a lakásbiztosítási kárbejelentések a múlt csütörtök óta tartó szélviharok miatt. Az orkán erejű, akár 100-120 kilométer/órát meghaladó széllökések hétvégén is tomboltak, elsősorban a Dunántúlon és az ország északkeleti részében okozva károkat. A Groupama Biztosító több száz milliós kárbejelentésre számít.

Igazi szenzáció: megtalálták évtizedekkel ezelőtt a Balaton Múzeumból ellopott festményt + Fotó

Megtaláltak egy évtizedekkel ezelőtt a keszthelyi Balaton Múzeumból ellopott műalkotást, Egry József Kalapos hölgy című grafikáját.

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

