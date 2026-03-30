Irán drasztikus lépésre készülhet, felrúghatja az egyik legfontosabb nukleáris egyezményt

Az iráni törvényhozás nemzetbiztonsági tanácsának egyik tagja közölte, hogy amint újra össze tud ülni a helyi parlament, azonnal megszavazzák az atomsorompó-szerződésből való kilépést – írja a Portfolio az Iran International beszámolója szerint.

Mohamed Reza Mohszeni-Szani úgy fogalmazott, akár személyesen, akár online tarthatják meg a következő ülést, nem változtat azon, hogy az irániak kilépjenek az egyezményből.

Ha valóban átmegy egy ilyen javaslat a törvényhozáson, Irán hivatalosan is zöld utat kapna az atomfegyverek fejlesztésére.

Az atomsorompó-egyezményt 1968. július elsején írták alá, és két évvel később lépett hatályba. A nemzetközi szerződés célja a nukleáris fegyverek és fegyvertechnológiák terjedésének megakadályozása, a nukleáris energia békés felhasználásának terén az együttműködés elősegítése, továbbá a nukleáris fegyverek leszerelése.

Közben amerikai sajtóhírek szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy egy különleges hadművelet keretében megszerzi és kiszállítja Iránból az ország teljes dúsított uránkészletét. Az offenzíva kiterjesztésére utalhat, hogy az amerikai sajtó szerint a Fehér Ház 200 milliárd dolláros rendkívüli támogatást készül kérni az Irán elleni háború folytatásához.

Az egyik potenciális célpont az iráni olajexportban kulcsszerepet játszó Karg sziget lehet, továbbiak pedig az iráni tengerparti körzetek lehetnek. A szigeten halad át az iráni kőolaj-kivitel 90 százaléka.