A Perzsa-öbölben kötött drónmegállapodásokat az ukrán elnök

Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna tízéves biztonsági megállapodást kötött Szaúd-Arábiával és Katarral, és a szakértők rövidesen véglegesítik az Egyesült Arab Emírségekkel kötendő hasonló megállapodást is.

Ukrajna rövid idő alatt vezető helyet foglalt el az olcsó és hatékony drónelhárító rendszerek gyártásában, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak a 2022 februárjában kezdődött ukrajnai háború során a védelemben. A segítségért cserébe Ukrajna több nagy hatótávolsági légvédelmi rakétát szeretne, amelyhez az orosz támadások elhárításához van szüksége.

BREAKING: Qatar just signed a 10-year defence co-production agreement with Ukraine.



Not an advisory partnership. Not a training exchange. Co-production facilities. Joint defence industry projects. Technological partnerships between companies. Signed by the Chiefs of General…

Szombaton Zelenszkij találkozott Mohamed bin Zájid Ál Nahajan sejk államelnökkel az Emírségekben, akivel a regionális biztonságról tárgyalt. Nem sokkal később az ukrán elnök az X-en közzétett üzenetében közölte, hogy megérkezett Katarba.

„A valódi biztonság a partnerségre épül, mindenkit értékelünk és nyitottak maradunk mindazok támogatására, akik készek ezért a célért dolgozni" - írta az elnök. Zelenszkij a múlt héten jelentette be, hogy Kijev öt országnak - az Egyesült Arab Emírségeknek, Szaúd-Arábiának, Katarnak, Kuvaitnak és Jordániának - segítséget nyújt az iráni drónok elleni védekezésben.

BREAKING: Zelensky just landed in the UAE and signed a defence cooperation agreement with President MBZ.



The deal on the table changes everything about this war. Ukraine is offering Gulf states 1,000 drone interceptors per day. Each Sting interceptor costs $2,100. Each Patriot…

Az Emírségek elnökével tartott tárgyalás után az ukrán államfő az X-en közölte, hogy megvitatták az emirátusokbeli biztonsági helyzetet, az iráni légicsapásokat és a Hormuzi-szoros blokádját, amely közvetlenül érinti a kőolaj világpiacát.

Zelenszkij újságírók előtt kijelentette, hogy Ukrajna hosszú távú stratégiai kapcsolatot kíván kiépíteni a közel-keleti államokkal egyebek mellett a közös gyártás, beruházás, energiaipari együttműködés és a harctéri tapasztalatok megosztása területén.