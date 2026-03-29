ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 29. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Mark Rutte NATO-fõtitkárral közösen tartott sajtóértekezleten Kijevben 2026. február 3-án.
Nyitókép: Szergej Gric, MTI/MTVA

A Perzsa-öbölben kötött drónmegállapodásokat az ukrán elnök

Infostart / MTI

Az Egyesült Arab Emírségekbe és Katarba utazott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton, ahol Ukrajna segítséget kíván nyújtani a drónok terén szerzett tapasztalatával az iráni támadások elleni védekezésben.

Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna tízéves biztonsági megállapodást kötött Szaúd-Arábiával és Katarral, és a szakértők rövidesen véglegesítik az Egyesült Arab Emírségekkel kötendő hasonló megállapodást is.

Ukrajna rövid idő alatt vezető helyet foglalt el az olcsó és hatékony drónelhárító rendszerek gyártásában, amelyek kulcsfontosságú szerepet játszanak a 2022 februárjában kezdődött ukrajnai háború során a védelemben. A segítségért cserébe Ukrajna több nagy hatótávolsági légvédelmi rakétát szeretne, amelyhez az orosz támadások elhárításához van szüksége.

Szombaton Zelenszkij találkozott Mohamed bin Zájid Ál Nahajan sejk államelnökkel az Emírségekben, akivel a regionális biztonságról tárgyalt. Nem sokkal később az ukrán elnök az X-en közzétett üzenetében közölte, hogy megérkezett Katarba.

„A valódi biztonság a partnerségre épül, mindenkit értékelünk és nyitottak maradunk mindazok támogatására, akik készek ezért a célért dolgozni" - írta az elnök. Zelenszkij a múlt héten jelentette be, hogy Kijev öt országnak - az Egyesült Arab Emírségeknek, Szaúd-Arábiának, Katarnak, Kuvaitnak és Jordániának - segítséget nyújt az iráni drónok elleni védekezésben.

Az Emírségek elnökével tartott tárgyalás után az ukrán államfő az X-en közölte, hogy megvitatták az emirátusokbeli biztonsági helyzetet, az iráni légicsapásokat és a Hormuzi-szoros blokádját, amely közvetlenül érinti a kőolaj világpiacát.

Zelenszkij újságírók előtt kijelentette, hogy Ukrajna hosszú távú stratégiai kapcsolatot kíván kiépíteni a közel-keleti államokkal egyebek mellett a közös gyártás, beruházás, energiaipari együttműködés és a harctéri tapasztalatok megosztása területén.

Kezdőlap    Külföld    A Perzsa-öbölben kötött drónmegállapodásokat az ukrán elnök

együttműködés

öbölmenti országok

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hóvihar, orkán: munkában a mentőcsapatok Magyarország szomszédjában

Több száz beavatkozást hajtottak végre a városi szolgálatok azt követően, hogy orkánerejű széllel kísért vihar csapott le Zágráb területére csütörtökön és pénteken - közölte szombaton Luka Korlaet alpolgármester. Közben Bosznia-Hercegovinában erőteljes havazás és intenzív esőzés okozott áradásokat, áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra Antonelli tündökölt: Japánban is nyert az olasz csodagyerek, öt hét szünetre vonul az F1

Antonelli zsinórban második versenyét nyerte, így már az összetettben is ő vezet. A Forma 1-ben legközelebb május elején rendeznek versenyhétvégét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Yemen's Houthis launch second missile attack on Israel and vow to continue over coming days

Israel earlier said it had intercepted a missile, as Yemen's internationally recognised government accuses Iran of "dragging" the country into the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 29. 09:15
Szlovákia megfenyegette Brüsszelt
2026. március 29. 08:50
Észak-Korea rakétája már az USA-t fenyegeti
×
×