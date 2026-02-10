ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 10. kedd
Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b) és Donald Trump amerikai elnök az Antifa szélsõbaloldali hálózat által elkövetett visszaélésekrõl tartott nyilvános kerekasztal-beszélgetésen a washingtoni Fehér Házban 2025. október 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung

Rubio érkezik, Vance vagy Trump érkezhet – Magyarics Tamás szerint nem véletlen az időzítés

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

Marco Rubio amerikai külügyminiszter – miután részt vesz a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián – február 15-én és 16-án Szlovákiába és Magyarországra látogat. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Budapesten magyar kormányzati vezetőkkel egyeztet a kétoldalú és regionális érdekek megerősítéséről, egyebek mellett a globális konfliktusok rendezését célzó békefolyamatok iránti elkötelezettségről, valamint az amerikai–magyar energetikai partnerség elmélyítéséről. Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint nem véletlen, hogy Rubio éppen Magyarországra és Szlovákiába látogat.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter látogatásának nyilvánvalóban politikai üzenete is van, hiszen az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiában szerepel az a tétel, miszerint a közép-, közép-kelet-, valamint dél-európai országok azok, amik ideológiailag és politikailag közel állnak a jelenlegi amerikai kormányzathoz, Szlovákia, de különösen Magyarország ilyen szempontból kulcsfontosságú szerepet játszik – mondta az InfoRádióban Magyarics Tamás.

Az emeritus professzor felidézte, hogy Magyarország az elsők között csatlakozott a Béketanácshoz, Orbán Viktor pedig hamarosan Washingtonba utazik a hivatalos alakuló ülésre. Ebbe a folyamatba illeszkedik feltehetően az is, hogy a március 21-i CPAC Hungary konferenciára várják JD Vance-t, de ha az amerikai alelnök nem is jön, Donald Trump – esetleg helyettese – bizonyosan videoüzenetet fog küldeni – tette hozzá Magyarics Tamás, megismételve:

egyfajta diplomáciai nagyüzem zajlik Magyarország és az Egyesült Államok között, és Marco Rubio látogatása ebbe a folyamatba illik.

A szakértő szerint természetesen nem kizárható annak a lehetősége sem, hogy Marco Rubio látogatásának köze van ahhoz is, hogy hamarosan választások lesznek Magyarországon. Felidézte, Donald Trump is nyíltan kiállt a Fidesz–KDNP, valamint személyesen Orbán Viktor mellett egy üzenetben nemrég, támogatva a magyar kormányfő újraválasztását. „Természetesen ilyen magas rangú külföldi vendégnek a jelenléte egy párt, egy kormány szempontjából, itt a Fidesz–KDNP szempontjából rendkívül fontos, mint ahogy az is valószínűsíthető, hogy a Tisza Pártnak a rendezvényeire vagy rendezvényére magas rangú európai uniós elvezetők fognak érkezni, vagy legalábbis közülük néhányan” – fogalmazott.

Donald Trump esetleges budapesti látogatását illetően azt mondta, miután „csigalassúnak” látszanak az orosz–amerikai tárgyalások a háborút illetően, de az európaiak és Ukrajna sem igazán siettetik a dolgot, nem tartja valószínűnek, hogy az amerikai elnök még az április 12-ig tartó választás kampányban Magyarországra érkezne, főleg, ha közben a külügyminisztere, vagy más magas rangú amerikai vezető is ellátogat Magyarországra – például a CPAC-re.

Trump magyarországi látogatásnak a legvalószínűbb alkalma egy magyar–amerikai–orosz csúcstalálkozó lenne, ahol hazánk mint rendező venne részt. Ez viszont a béketárgyalások egy olyan szakaszában várható, amikor a megállapodás nagyon közeli, mert a vezetők nem nagyon szeretnek olyan tárgyalásokon részt venni, ahonnan üres kézzel kell távozniuk – mondta Magyarics Tamás az InfoRádióban.

