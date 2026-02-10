Rubio érkezik, Vance vagy Trump érkezhet – Magyarics Tamás szerint nem véletlen az időzítés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter látogatásának nyilvánvalóban politikai üzenete is van, hiszen az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiában szerepel az a tétel, miszerint a közép-, közép-kelet-, valamint dél-európai országok azok, amik ideológiailag és politikailag közel állnak a jelenlegi amerikai kormányzathoz, Szlovákia, de különösen Magyarország ilyen szempontból kulcsfontosságú szerepet játszik – mondta az InfoRádióban Magyarics Tamás.

Az emeritus professzor felidézte, hogy Magyarország az elsők között csatlakozott a Béketanácshoz, Orbán Viktor pedig hamarosan Washingtonba utazik a hivatalos alakuló ülésre. Ebbe a folyamatba illeszkedik feltehetően az is, hogy a március 21-i CPAC Hungary konferenciára várják JD Vance-t, de ha az amerikai alelnök nem is jön, Donald Trump – esetleg helyettese – bizonyosan videoüzenetet fog küldeni – tette hozzá Magyarics Tamás, megismételve:

egyfajta diplomáciai nagyüzem zajlik Magyarország és az Egyesült Államok között, és Marco Rubio látogatása ebbe a folyamatba illik.

A szakértő szerint természetesen nem kizárható annak a lehetősége sem, hogy Marco Rubio látogatásának köze van ahhoz is, hogy hamarosan választások lesznek Magyarországon. Felidézte, Donald Trump is nyíltan kiállt a Fidesz–KDNP, valamint személyesen Orbán Viktor mellett egy üzenetben nemrég, támogatva a magyar kormányfő újraválasztását. „Természetesen ilyen magas rangú külföldi vendégnek a jelenléte egy párt, egy kormány szempontjából, itt a Fidesz–KDNP szempontjából rendkívül fontos, mint ahogy az is valószínűsíthető, hogy a Tisza Pártnak a rendezvényeire vagy rendezvényére magas rangú európai uniós elvezetők fognak érkezni, vagy legalábbis közülük néhányan” – fogalmazott.

Donald Trump esetleges budapesti látogatását illetően azt mondta, miután „csigalassúnak” látszanak az orosz–amerikai tárgyalások a háborút illetően, de az európaiak és Ukrajna sem igazán siettetik a dolgot, nem tartja valószínűnek, hogy az amerikai elnök még az április 12-ig tartó választás kampányban Magyarországra érkezne, főleg, ha közben a külügyminisztere, vagy más magas rangú amerikai vezető is ellátogat Magyarországra – például a CPAC-re.

Trump magyarországi látogatásnak a legvalószínűbb alkalma egy magyar–amerikai–orosz csúcstalálkozó lenne, ahol hazánk mint rendező venne részt. Ez viszont a béketárgyalások egy olyan szakaszában várható, amikor a megállapodás nagyon közeli, mert a vezetők nem nagyon szeretnek olyan tárgyalásokon részt venni, ahonnan üres kézzel kell távozniuk – mondta Magyarics Tamás az InfoRádióban.