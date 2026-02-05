„Igazi barát és győztes” – Orbán Viktort méltatta Donald Trump

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke magasztos hangvételű posztban dicsérte Orbán Viktort, akit „erős és határozott vezetőként” jellemzett, és akinek szerinte már bizonyított eredményei vannak Magyarország védelme, a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és a közrend fenntartása terén. Az amerikai elnök hangsúlyozta: Orbán Viktor „fáradhatatlanul küzd hazájáért és népéért”, hasonló elkötelezettséggel, ahogyan ő maga teszi az Egyesült Államok esetében.

Trump külön kiemelte az illegális bevándorlás elleni fellépést, a kereskedelem ösztönzését, valamint a törvény és rend fontosságát, amelyeket közös értékekként nevezett meg. Bejegyzése szerint az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatok az ő elnöksége alatt „új magasságokba” emelkedtek, amit nagyrészt Orbán Viktor szerepének tulajdonított.

Az elnök emlékeztetett arra is, hogy már 2022-ben támogatta Orbán Viktor újraválasztását, és most ismét „teljes és totális támogatásáról” biztosította őt – idézi a bejegyzést az Index. Trump Orbánt „igazi barátnak, harcosnak és győztesnek” nevezte, valamint kijelentette, hogy meggyőződése szerint a magyar miniszterelnök „soha nem fogja cserbenhagyni Magyarország nagyszerű népét”.

A lap emlékeztet, hogy Orbán Viktor a Mandiner Klubestjének volt a vendége szerda este, ahol többek között arról is beszélt, hogy hol tart az Egyesült Államok elnökének Magyarországra látogatásának szervezése. „Csalogatom” – válaszolta a miniszterelnök arra kérdésre, hogy lehet-e már tudni valamit Donald Trump Magyarországra való érkezéséről. Mint kiderült, már időpontokat is adott az amerikai elnöknek, beszélgetnek róla.

Mint fogalmazott, ha lesz béke és békecsúcs, abban Budapestnek fontos szerepe lesz. „Emellett azt is mondtam neki, hogy az előző amerikai elnökök miatt kerültünk bajba. Tudom, hogy van az anekdota, az egér és az elefánt, és más a nagyságrend, de talán az amerikai elnök tartozik egy ekkora gesztussal nekünk. Aztán meglátjuk, belefér-e a napirendjébe” – mondta.