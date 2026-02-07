ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 7. szombat Rómeó, Tódor
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök az elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács alapító okiratának aláírásán Davosban 2026. január 22-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Részleteket árult el Orbán Viktor a washgintoni útjáról

Infostart

A magyar miniszterelnök hamarosan Donald Trumppal találkozik.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Orbán Viktor a szombati szombathelyi háborúellenes gyűlésen jelentette be, hogy két hét múlva Donald Trump amerikai elnökkel találkozik Washintonban.

Kora este a kormányfő további részleteket osztott meg egy, a közösségi oldalán közzétett videóban. „Trump, Washington, Béketanács. Részletek” – írta az alább látható videó kommentárjaként a miniszterelnök.

Ebben Orbán Viktor felidézte, hogy nemrégiben Davosban jár, amikor Donald Trump mintegy húsz állami vezetővel együtt – köztük a magyar kormányfővel – megalapította a Béketanácsot. Ennek az első alakulóülésére kerül majd most sor Washingtonban. Hozzátette: tegnap este ide kapott meghívást, mint alapító. „Megyek, és találkozni fogok az elnök úrral!”

Arra a kérdésre, hogy mikor látogathat Donald Trump Magyarországra, Orbán Viktor azt válaszolta: „majd ha beszéltem vele, megmondom”.

Kezdőlap    Külföld    Részleteket árult el Orbán Viktor a washgintoni útjáról

washington

orbán viktor

donald trump

béketanács

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ürge-Vorsatz Diána: a luxusigények felfalják, így veszélyben lehet a zöld jövő

Ürge-Vorsatz Diána: a luxusigények felfalják, így veszélyben lehet a zöld jövő
A megújuló energiaforrások globális térnyerése látványos, mégsem hozza el automatikusan a fosszilis korszak végét – mutat rá egy friss tanulmány. A kutatás egyik szerzője, Ürge-Vorsatz Diána szerint a globális energiaéhség erősebb, ezért az új megújuló kapacitások jelentős része nem a szén- vagy gázalapú erőműveket váltotta fel, hanem az új fogyasztást szolgálta ki.
Orbán Viktor: Szombathelyen is mindenki tudja, soha többé háborút!

Orbán Viktor: Szombathelyen is mindenki tudja, soha többé háborút!

Újabb háborúellenes gyűlést tartottak a Digitális Polgári Körök, ezen a szombaton Szombathelyen. Az esemény fő szónoka Orbán Viktor miniszterelnök volt, aki a fiatalokhoz szólva azt mondta: „Vegyétek komolyan magatokat! A kamu lázadás semmi. Lázadni a magyar kormány ellen? Az nem nagy dolog. Lázadjatok Brüsszel ellen! Onnan fenyegetnek minket!” A 2026-os választás a háború előtti utolsó választás. Ekkor fogunk dönteni arról, hogy megyünk-e a háborúba – tette hozzá. Orbán Viktor az is bejelentette: két hét múlva Washingtonba utazik.
 

Részleteket árult el Orbán Viktor a washgintoni útjáról

Orbán Viktor: ebből legyen elég!

VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez is ritka: Donald Trump nyíltan kiállt egy felvásárlás mellett

Ez is ritka: Donald Trump nyíltan kiállt egy felvásárlás mellett

Donald Trump amerikai elnök szombaton nyilvánosan kiállt a Nexstar Media és kisebb riválisa, a Tegna tervezett egyesülése mellett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sportos család neveltje a léceken: bemutatjuk Tóth Zitát, a sí nagy ígéretét

Sportos család neveltje a léceken: bemutatjuk Tóth Zitát, a sí nagy ígéretét

A tehetséges sportoló az olimpián műlesiklásban, valamint óriás-műlesiklásban indul majd: vele folytatjuk a magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US wants Russia and Ukraine to end war by June, says Zelensky

US wants Russia and Ukraine to end war by June, says Zelensky

The Ukrainian leader says difficult issues remain, as Russia carries out further strikes on energy facilities.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 7. 17:40
Lavinák sodortak el síelőket Észak-Olaszországban
2026. február 7. 17:25
Súlyos népszerűségvesztés miatt lemondott a szocialisták vezetője Bulgáriában
×
×
×
×