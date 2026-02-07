Részleteket árult el Orbán Viktor a washgintoni útjáról

Mint arról az Infostart is beszámolt, Orbán Viktor a szombati szombathelyi háborúellenes gyűlésen jelentette be, hogy két hét múlva Donald Trump amerikai elnökkel találkozik Washintonban.

Kora este a kormányfő további részleteket osztott meg egy, a közösségi oldalán közzétett videóban. „Trump, Washington, Béketanács. Részletek” – írta az alább látható videó kommentárjaként a miniszterelnök.

Ebben Orbán Viktor felidézte, hogy nemrégiben Davosban jár, amikor Donald Trump mintegy húsz állami vezetővel együtt – köztük a magyar kormányfővel – megalapította a Béketanácsot. Ennek az első alakulóülésére kerül majd most sor Washingtonban. Hozzátette: tegnap este ide kapott meghívást, mint alapító. „Megyek, és találkozni fogok az elnök úrral!”

Arra a kérdésre, hogy mikor látogathat Donald Trump Magyarországra, Orbán Viktor azt válaszolta: „majd ha beszéltem vele, megmondom”.