Budapestre jön az amerikai külügyminiszter, megvan a dátum is

Az amerikai külügyminisztérium hétfő esti közleménye szerint 2026. február 15–16-án Szlovákiába és Magyarországra látogat Marco Rubio, aki a 62. Müncheni Biztonsági Konferenciára (február 13-15.) érkezik Európába.

Budapesti látogatása során az amerikai külügyminiszter magyar tisztviselőkkel tárgyal majd „kétoldalú és regionális érdekek megerősítéséről”, továbbá olyan témákról, mint a „globális konfliktusok megoldását célzó békefolyamatok”, vagy az „amerikai-magyar energiaügyi együttműködés”.

A washingtoni külügyminisztérium közleménye szerint Marco Rubio pozsonyi tárgyalásain egyebek mellett a nukleáris energiát érintő együttműködésről, a regionális biztonsági érdekekről, valamint a szlovák hadsereg modernizációjáról és Szlovákia NATO vállalásairól lesz szó.