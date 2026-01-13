ARÉNA - PODCASTOK
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2025 főszervezője beszédet mond a kétnapos tanácskozás megnyitóján 2025. május 29-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Március 21-én lesz az idei CPAC Hungary konferencia

Infostart

„Akkora CPAC Hungary lesz itt, hogy ketté áll a ház. Fel győzelemre!” – mondta egy videóban Szánthó Miklós.

Idén március 21-én lesz a CPAC Hungary konferencia – jelentette be Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója kedden közzétett Facebook-videójában.

„Akkora CPAC Hungary lesz itt, immár ötödik alkalommal, március 21-én, hogy ketté áll a ház. Fel győzelemre!” – mondta a videóban Szánthó Miklós.

Bohár Dániel újságíró a videóban úgy fogalmazott: „Elszigetelődés? Le vagyunk írva? Peti, mint igazmondó Juhász? Jó vicc!”

A rendezvény honlapjának nyitóoldalán az olvasható: „CPAC Hungary 2026-ban újra, megint, ötödjére. Az esemény, ami összeszervezi a világ jobboldalát. A globális dzsembori, ami antiglobalista. A konferencia, melyet minden évben Orbán Viktor nyit meg és Donald Trump külön köszönt. És igen, vele új világ van, mi pedig már Trumpok voltunk Trump előtt, itt hangzott el a kulcsmondat: »No migration, no gender, no war!«”.

„Az USA-ban ez már hivatalos kormányprogram, de Brüsszel és csatolmányaik még mindig az ellenkezőjére hajtanak. És eltökéltebbek, mint valaha: elhatározták, hogy egyszer és mindenkorra leszámolnak a magyar jobboldallal. Tudják, hogy mi vagyunk a homok a gépezetben, a bot a küllők között, a tüske a köröm alatt. Ha elesünk, Európa is elesik. De jól tudják ezt a barátaink is Európában és világszerte, éppen ezért lesz itt mindenki, aki számít – nekünk. Mert győzünk – és akkor ők is győznek. A CPAC Hungary-n, 2026. március 21-én. Fel, győzelemre!” – olvasható a rendezvény honlapján.

győzelem

szánthó miklós

elszigetelés

cpac hungary

