Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur szabadkereskedelmi övezet tagállamai között kötendõ megállapodás ellen tüntetõ gazdák tûz mellett melegednek, miközben traktorjaikkal lezárják a Brüsszel és Luxembourg közötti E411-es autópályát a belgiumi Wierde környékén 2026. január 9-én. Az EU tagállamai ezen a napon szavaznak a kereskedelmi megállapodásról.
Nyitókép: Olivier Hoslet

Mercosur-apróbetű – Ezzel nyugtatnák az európai gazdákat

Infostart / MTI

Az Európai Parlament plenáris ülése jóváhagyta kedden azokat a védzáradékokat, amelyek az uniós mezőgazdaság védelmét szolgálják az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás liberalizációs hatásaival szemben – közölte a testület.

A jogszabályt – amelyről az uniós tagállamokkal már informális megállapodás született – 483 igen szavazattal, 102 ellenében és 67 tartózkodás mellett fogadták el.

A testület sajtóközleményében az áll: az új rendelet meghatározza, hogy az Európai Unió milyen feltételek mellett függesztheti fel ideiglenesen az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodásban rögzített vámkedvezményeket a Mercosur-országokból – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – érkező mezőgazdasági import esetében, amennyiben az import megugrása kárt okoz az uniós termelőknek.

A szabályozás értelmében az Európai Bizottság vizsgálatot indít védintézkedések szükségességéről, ha az érzékeny mezőgazdasági termékek – köztük a baromfi, a marhahús, a tojás, a citrusfélék és a cukor – behozatala hároméves átlagban 5 százalékkal növekszik – szemben a bizottság által eredetileg javasolt évi 10 százalékos küszöbbel – és ezzel egyidejűleg az importárak legalább 5 százalékkal az adott hazai ár alatt maradnak.

Vizsgálat kezdeményezésére tagállam, az ágazatot képviselő természetes vagy jogi személy, illetve az ágazat nevében eljáró szakmai szervezet is jogosult, amennyiben súlyos kár bekövetkezésének veszélye merül fel.

A rendelet előírja továbbá, hogy az Európai Bizottság legalább félévente jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek az érzékeny termékek importjának piaci hatásairól.

A rendelet a Tanács formális elfogadását követően jelenik meg az EU hivatalos közlönyében, és az EU-Mercosur ideiglenes kereskedelmi megállapodással együtt lép hatályba.

ep

mercosur-egyezmény

mercosur

